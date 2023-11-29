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В Херсонщине ВСУ атаковали здание, где собрались российские военные и коллаборанты

29 ноября 2023 11:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Херсонщине ВСУ атаковали здание, где собрались российские военные и коллаборанты
Разрушенное здание в результате удара ВСУ. Фото: ЦНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В поселке Юбилейное Херсонской области Вооруженные силы Украины атаковали места дислокации российских оккупантов. В это время проходило совещание, где присутствовали также коллаборанты и оккупационные правоохранители.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Николаевский Ванек", близкий к генерал-майору Вооруженных сил Дмитрию Марченко.

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Из сообщения стало известно, что бойцы ВСУ нанесли удар по зданию, где находились российские военные, коллаборанты и правоохранители оккупационных территорий.

Разрушено здание в результате удара ВСУ
Разрушенное здание в результате удара ВСУ. Фото: ЦНС
Разрушено здание в результате удара ВСУ
Разрушенное здание в результате удара ВСУ
Разрушено здание в результате удара ВСУ
Разрушенное здание в результате удара ВСУ. Фото: ЦНС
Разрушено здание в результате удара ВСУ
Разрушенное здание в результате удара ВСУ. Фото: ЦНС
Разбитые авто в результате удара ВСУ
Разбитые авто в результате удара ВСУ. Фото: ЦНС

"Сегодня с утра неизвестный камень с неба упал во время совещания коллаборантов и местных так называемых "правоохранительных органов" в поселке Юбилейное Херсонской области", — отмечается в сообщении.

В результате удара, здание, где проходило совещание, почти полностью разрушено. Сейчас известно о пяти погибших и трех тяжелораненых.

Напомним, российские оккупанты с временно оккупированных населенных пунктов левого берега Херсонщины обстреливают Херсон. Известно о попадании в Корабельном и Днепровском районах города.

Добавим, что начался 644-й день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Бойцы ВСУ успешно противостоят врагу и только за сутки ликвидировали 1140 оккупантов и уничтожили много военной техники.

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