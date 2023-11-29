ЗСУ влаштували м'ясорубку окупантам — у Генштабі показали нову статистику втрат ворога

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочався 644-й день повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Бійці ЗСУ успішно протистоять ворогові й лише за добу ліквідували 1140 окупантів та знищили багато військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті 29 листопада

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворожі війська продовжують підтримувати свою присутність у районах, прилеглих до кордону, активізуючи диверсійні дії для запобігання просуванню наших сил у критично важливі зони. Уздовж державного кордону у Білгородській області збільшується кількість міно-вибухових перешкод.

На Куп'янському напрямку противник зробив невдалі спроби настання біля Синьківки та Петропавлівки у Харківській області, де наші оборонні сили успішно відбили п'ять атак.

На Лиманському напрямку наші війська успішно відобразили чотири наступи ворога у Тернів у Донецькій області. У районі Бахмута противник активізував штурмові дії у Богданівці, Кліщіївці, Андріївці та північних районах Донецької області, де українські захисники ефективно впоралися із шістнадцятьма атаками.

На Авдіївському напрямку противник продовжує спроби оточення Авдіївки, але ЗСУ впевнено тримають оборону, завдаючи ворогові серйозних втрат.

На Запорізькому напрямку ворожі сили невдало намагалися атакувати на захід від Вербового та Роботиного у Запорізькій області, де наші захисники відбили дев'ять атак.

Крім того, ЗСУ просуваються в наступальній операції на Мелітопольському напрямку, завдаючи шкоди живій силі та техніці окупаційних військ та послаблюючи ворога по всій лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші війська утримують позиції на лівому березі Дніпра, ведуть контрбатарейні дії та завдають ударів по тилу противника.

Зведення Генштабу на 29 листопада. Фото: скриншот

Зведення Генштабу на 29 листопада. Фото: скриншот

Втрати окупантів на 29 листопада

Орієнтовно втрати окупантів з 24 лютого 2022 року до 29 листопада 2023 року наступні:

особового складу — близько 327580 (+1140) осіб;

танків — 5538 (+15) одиниць;

бойових броньованих машин — 10312 (+27) одиниць;

артилерійських систем — 7908 (+32) одиниць;

РСЗВ — 910 (+3) одиниць;

засоби ППО — 600 (+3) одиниць;

літаків — 323 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 5944 (+39);

крилаті ракети — 1567 (+2);

кораблі/катери — 22 (+0) одиниці;

підводні човни — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 10348 (+46) одиниць;

спеціальна техніка — 1121 (+8).

Втрати окупантів на 29 листопада. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські окупанти скаржаться на ненависть із боку цивільного населення України. Цим вони підтверджують факт невиправданих бойових дій Росії на території України, завдання болю та страждань українському народу.

Також ми писали, що російський окупант поскаржився, що в Україні більше дронів, ніж у РФ. Він також розповів про бажання напитися у відпустці та неналежній підготовці.