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ВСУ устроили мясорубку оккупантам — в Генштабе показали новую статистику потерь врага

29 ноября 2023 09:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ устроили мясорубку оккупантам — в Генштабе показали новую статистику потерь врага
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Начался 644 день полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Бойцы ВСУ успешно противостоят врагу и только за сутки ликвидировали  1 140 оккупантов и уничтожили много военной техники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте 29 ноября

На Северском и Слобожанском направлениях вражеские войска продолжают поддерживать своё присутствие в районах, прилегающих к границе, активизируя диверсионные действия для предотвращения продвижения наших сил в критически важные зоны. Вдоль государственной границы в Белгородской области увеличивается количество мино-взрывных препятствий.

На Купяняском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления возле Синьковки и Петропавловки в Харьковской области, где наши оборонительные силы успешно отбили пять атак.

На Лиманском направлении наши войска успешно отразили четыре наступления врага у Тернов в Донецкой области. В районе Бахмута противник активизировал штурмовые действия в Богдановке, Клещиевке, Андреевке и северных районах Донецкой области, где украинские защитники эффективно справились с шестнадцатью атаками.

На Авдеевском направлении противник продолжает попытки окружения Авдеевки, но ВСУ уверенно держат оборону, нанося врагу серьёзные потери.

На Запорожском направлении вражеские силы неудачно пытались атаковать западнее Вербового и Работино в Запорожской области, где наши защитники отразили девять атак.

Кроме того, ВСУ продвигаются в наступательной операции на Мелитопольском направлении, нанося урон живой силе и технике оккупационных войск и ослабляя врага по всей линии фронта. 

На Херсонском направлении наши войска удерживают позиции на левом берегу Днепра, ведут контрбатарейные действия и наносят удары по тылу противника.

Генштаб ВСУ
Сводка Генштаба на 29 ноября. Фото: скриншот
Генштаб ВСУ
Сводка Генштаба на 29 ноября. Фото: скриншот

Потери оккупантов на 29 ноября

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 29 ноября 2023 года следующие:

  • личного состава — около 327580 (+1140) человек;
  • танков — 5538 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин — 10312 (+27) единиц;
  • артиллерийских систем — 7908 (+32) единиц;
  • РСЗО — 910 (+3) единиц;
  • средства ПВО — 600 (+3) единиц;
  • самолетов — 323 (+0) единиц;
  • вертолетов — 324 (+0) единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5944 (+39);
  • крылатые ракеты — 1567 (+2);
  • корабли /катера — 22 (+0) единицы;
  • подлодки — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10348 (+46) единиц;
  • специальная техника — 1121 (+8).
Потери оккупантов
Потери оккупантов на 29 ноября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупанты жалуются на ненависть со стороны гражданского населения Украины. Этим они подтверждают факт неоправданных боевых действий России на территории Украины, нанесение боли и страданий украинскому народу.

Также мы писали, что российский оккупант пожаловался на то, что в Украине больше дронов, чем в РФ. Он также рассказал о желании напиться в отпуске и ненадлежащей подготовке.

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