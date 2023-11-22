Оккупант пожаловался, что у ВСУ дронов "больше, чем людей"

Украинский военный с дроном. Фото: t.me/zedigital

Российский оккупант пожаловался на то, что в Украине больше дронов, чем в РФ. Он также рассказал о желании напиться в отпуске и ненадлежащей подготовке.

Перехваченный разговор опубликовало ГУР.

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Враг рассказал о планах "уйти в запой" во время отпуска. По его словам, за семь дней россияне сбили 18 украинских дронов. Оккупант пожаловался, что у них только пять беспилотников.

Перехваченный разговор:

— У тебя в феврале будет неделька свободная? — спрашивает оккупант.

— Я так уже три года делаю, — собеседник.

— А, ну значит, в феврале в запой уйдем. Я просто планирую 300 тысяч вбахать, — оккупант.

— Ты че, блин, это че покупать надо такого? — собеседник.

— Ну бл*дь вот....отпускники вернулись вот, один отпускник вообще по частям. Просто две недели...бухал. Бл*дь, ночью сегодня с РСЗО еб*шили, п*дары, — оккупант.

— Отправил бы им самолетик с надписью: "За*бали уже, прекращайте, дайте отдохнуть". У вас че там, командующий все такой же судимый? — собеседник.

— Да забей, что есть, то есть. Да с одной стороны я его тоже понимаю. Мы типо контрактники аху*нные, с подготовкой в скобочках "нет", — оккупант.

— Ну да, есть такое, — собеседник.

— Мы же в полигонах по целых три, два-три рожка отстреливаем и все бл*дь, готовы. Нас сюда отправляют, а он с такими работает я подписывал контракт написано "3 месяца подготовки". Шесть дней с*ка! Два из которых мы ездили, — оккупант.

— Мой одногруппник устроился на подработку, благодаря матери. Они какие-то платы для дронов делают. Не знаю куда эти дроны отправляются, но могу догадываться, — собеседник.

— А Куда? Куда? У нас нету. У х*хлов больше дронов чем людей, а у нас где они? У нас на той недели 18 х*хлячих сбили, у нас не знаю штук пять наверное бл*дь. Верят то что воевать по-старинке, это сработает я не понимаю этого, — оккупант.

Напомним, в рядах российской армии низкий уровень подготовки личного состава и морально-психологического состояния, приводящий к употреблению спиртных напитков. Также в ВС РФ недовольны уровнем денежного довольствия и задержками при его выплатах.