Оккупант пожаловался на украинские обстрелы и рассказал об издевательствах

Раненые российские солдаты. Фото: соцсети

Российский солдат в телефонном разговоре пожаловался на постоянные обстрелы со стороны ВСУ. Также он подтвердил издевательство над 70-летней пожилой женщиной российскими армейцами.

Перехваченный разговор опубликовало ГУР.

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Перехваченный разговор

— Как там, что там: тишина, мир, покой?

— Вот: слышишь, б***ь, тишина, б***ь, как е****т? Какая здесь тишина-то, б***ь? С утра вообще здесь такой был обстрел, просто из всего, что можно было х**чили.

— Вы шмаляли, или по вам шмаляли?

— Да по нам, б***ь. Какой? Мы здесь сидим в засаде, б***ь, держим оборону.

— Б**, но когда у них закончатся патроны, н***й?

— Слушай, никто у них не закончится. Там, б***ь, вот они е***ат, б***ь, непонятно откуда просто е***ат, оттуда-отсюда, с той стороны, с той, н***й.

— Да, а эти чего не летают там, не ловят, да?

— Да нет, б***ь, пока стоим на месте. Ну как я приехал, так и стоим на том же месте, где и были, по сути. Копаем, окопами занимаемся.

—П****ц, конечно.

—"Деха" ему рассказывает, говорит: пошли как-то за водой, их там не пустили, послали свои же, потом зашли в какое-то село. Там, говорит, над бабкой 70-летней, е***ь, поиздевались, е****й в рот!

— Было, было, такая х**ня, да. Здесь вообще беспорядок такой, б***ь.

— Наши?

— Да. Ну, "зеки" здесь, б***ь, ходят, теряются, потом их ищет, б***ь. Вот здесь бегают у нас с оружием, потом их в выводе ищут, б***ь. На***шатся, говорят, и давай "прикладами" друг в друга шмалять!

— Вот, да, мы здесь тоже однажды попали в такую х**ню, б***ь. "Синие" набухались, говорят: "На нас хохлы напали". Прикинь, там стреляет вообще просто "поляна", б***ь. Нас свои скорее завалят, чем хохлы, б***ь.

Напомним, что ранее ГУР опубликовало новый перехваченный разговор русских солдат. В нем двое росармейцев жалуются на отсутствие граждан для проведения очередной волны мобилизации. Кроме того, по свидетельству разведчиков, в ВС РФ все чаще жалуются на большие потери и отказываются идти на штурмы.