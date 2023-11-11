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Окупанти скаржаться на великі втрати та відмовляються йти в штурм, — перехоплення ГУР

11 листопада 2023 18:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти скаржаться на великі втрати та відмовляються йти в штурм, — перехоплення ГУР
Російський окупант. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти все частіше розповідають про шалені та бездумні втрати на фронті. На тлі такого рівня смерті загарбники відмовляються йти на штурми та хочуть тікати.

Відповідне перехоплення розмови окупанта оприлюднило Головне управління розвідки України.

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Перехоплення ГУР 

"Тут таке твориться, що нах*й п*здець. Летить х*й про*би куди і прилітає так само, і одразу ж назад летить якась ху*та", — розповідає росіянин своєму товаришу, жаліючись на ситуацію на фронті.  

Окрім того, він розповів, що на позиціях немає належного укриття, окопів, але їх змушують йти на штурми і "брати посадку". Багато хто відмовляється бути "гарматним м'ясом" і не виконує смертоносні накази командирів 

"Від однієї до наступної посадки поки дійшли, с*ка, то 200-х ху*ва зал*па", — каже загарбник. 

За його словами, на одному місці перебуває дуже багато військових, цілі полки, але "толку з них ніякого", оскільки часто "прилітає" і є багато загиблих. Російський війсковий каже, що ніякі гроші йому не потрібні, він хоче додому.

Нагадаємо, що раніше ГУР перехопила розмову, в якій російський солдат розповів про ситуацію зі своїм знайомим — колишнім в’язнем, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь з великокаліберного кулемета по своїх підрозділах внутрішніх військ так званої "ДНР".

Також розвідники опублікували запис перехопленої розмови, як мешканці Бєлгородської області Росії повідомляють про посилення підрозділів ЗС РФ, а також скаржаться на замовчування значних втрат у підрозділах загарбників в районі Бахмута.

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