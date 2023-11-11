Оккупанты жалуются на большие потери и отказываются идти в штурм, — перехват ГУР

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российские оккупанты все чаще рассказывают о безумных и бездумных потерях на фронте. На фоне такого уровня смерти захватчики отказываются идти на штурмы и хотят убегать.

Соответствующий перехват разговора оккупанта обнародовало Главное управление разведки Украины.

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Перехват ГУР

"Здесь такое творится, что нах*й пиз*ец. Летит х*й про*би куда и прилетает так же, и сразу же назад летит какая-то ху*та", — рассказывает россиянин своему товарищу, жалуясь на ситуацию на фронте.

Кроме того, он рассказал, что на позициях нет должного укрытия, окопов, но их заставляют идти на штурмы и "брать посадку". Многие отказываются быть "пушечным мясом" и не выполняют смертоносные приказы командиров

"От одной до следующей посадки пока дошли, с*ка, то 200-х ху*ва зал*па", — говорит захватчик.

По его словам, на одном месте находится очень много военных, целые полки, но "толку из них никакого", поскольку часто "прилетает" и есть много погибших. Российский военный говорит, что никакие деньги ему не нужны, он хочет домой.

Напомним, что ранее ГУР перехватила разговор, в котором российский солдат рассказал о ситуации со своим знакомым — бывшим заключенным, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по своим подразделениям внутренних войск так называемой "ДНР".

Также разведчики опубликовали запись перехваченного разговора, как жители Белгородской области России сообщают об усилении подразделений ВС РФ, а также жалуются на умалчивание потерь в подразделениях захватчиков в районе Бахмута.