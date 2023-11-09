Росія приховує від своїх громадян реальні втрати в Україні, — прехоплення ГУР

Російські військові. Фото: Rand Corporation

Мешканці Бєлгородської області Росії повідомляють про посилення підрозділів військ Російської Федерації. Також вони скаржаться на замовчування значних втрат у підрозділах загарбників в районі Бахмута.

Відповідне перехоплення розмови мешканця Бєлгорода і російського військового оприлюднило Головне управління розвідки України.

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Судячи з запису, розмова іде між цивільним росіянином і військовим РФ. Що відповідає військовий нечутно, але загальний зміст розмови зрозумілий по реакції цивільного. Спершу він запитує, коли нарешті росіяни переможуть під Бахмутом. Після цього бідкається, бо успіхів нема, а російські війська зазнають важких втрат.

"Говорять про підкріплення якесь, б**ть. Там підкріплення стягують", — розповів чоловік.

Він також наголосив, що росіянам повідомляють лише про успіхи армії РФ. Натомість в соцмережі "ВКонтакте" можна побачити реальну картину про кількість загиблих.

"Лише повідомляють, що ми там знищили, там знищили, там знищили, але мовчать що наших там знищили. Тільки "ВКонтакте" пишуть, що отой загинув, і отой загинув. І звідти, і звідти", — скаржиться росіянин своєму співбесіднику.

Наостанок він висловлює сподівання, що його товариш таки зможе вибратися звідти.

"Як в армії, дні рахуєш? Так отож, б**ть. Ну може хоч до відпустки дорахуєш", — завершує розмову чоловік.

Раніше ми повідомляли, що дружина російського окупанта розповіла про примусову мобілізацію населення РФ. Вона також обговорила схеми щодо ухилення від участі у бойових діях.

Нагадуємо, що російський солдат розповів про ситуацію зі своїм знайомим — колишнім в’язнем, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь з великокаліберного кулемета по підрозділах внутрішніх військ т.зв. "ДНР".