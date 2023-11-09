Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росія приховує від своїх громадян реальні втрати в Україні, — прехоплення ГУР arrow

Росія приховує від своїх громадян реальні втрати в Україні, — прехоплення ГУР

9 листопада 2023 18:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія приховує від своїх громадян реальні втрати в Україні, — прехоплення ГУР
Російські військові. Фото: Rand Corporation
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Мешканці Бєлгородської області Росії повідомляють про посилення підрозділів військ Російської Федерації. Також вони скаржаться на замовчування значних втрат у підрозділах загарбників в районі Бахмута.

Відповідне перехоплення розмови мешканця Бєлгорода і російського військового оприлюднило Головне управління розвідки України

Читайте також:

Росіяни скаржаться на приховування втрат

Судячи з запису, розмова іде між цивільним росіянином і військовим РФ. Що відповідає військовий нечутно, але загальний зміст розмови зрозумілий по реакції цивільного. Спершу він запитує, коли нарешті росіяни переможуть під Бахмутом. Після цього бідкається, бо успіхів нема, а російські війська зазнають важких втрат.

"Говорять про підкріплення якесь, б**ть. Там підкріплення стягують", — розповів чоловік.

Він також наголосив, що росіянам повідомляють лише про успіхи армії РФ. Натомість в соцмережі "ВКонтакте" можна побачити реальну картину про кількість загиблих.

"Лише повідомляють, що ми там знищили, там знищили, там знищили, але мовчать що наших там знищили. Тільки "ВКонтакте" пишуть, що отой загинув, і отой загинув. І звідти, і звідти", — скаржиться росіянин своєму співбесіднику.

Наостанок він висловлює сподівання, що його товариш таки зможе вибратися звідти.

"Як в армії, дні рахуєш? Так отож, б**ть. Ну може хоч до відпустки дорахуєш", — завершує розмову чоловік.

Раніше ми повідомляли, що дружина російського окупанта розповіла про примусову мобілізацію населення РФ. Вона також обговорила схеми щодо ухилення від участі у бойових діях.

Нагадуємо, що російський солдат розповів про ситуацію зі своїм знайомим — колишнім в’язнем, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь з великокаліберного кулемета по підрозділах внутрішніх військ т.зв. "ДНР".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі