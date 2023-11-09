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Россия скрывает от своих граждан реальные потери в Украине, — перехват ГУР

9 ноября 2023 18:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россия скрывает от своих граждан реальные потери в Украине, — перехват ГУР
Российские военные. Фото: Rand Corporation
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Жители Белгородской области России сообщают об усилении подразделений войск Российской Федерации. Также они жалуются на умалчивание потерь в подразделениях захватчиков в районе Бахмута.

Соответствующий перехват разговора жителя Белгорода и российского военного обнародовало Главное управление разведки Украины .

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Россияне жалуются на сокрытие потерь

Судя по записи, разговор идет между гражданским россиянином и военным РФ. Что отвечает военный неслышно, но общее содержание разговора понятно по реакции гражданского. Сначала он спрашивает, когда наконец-то россияне победят под Бахмутом. После этого жалуется, потому что успехов нет, а русские войска несут тяжелые потери.

"Говорят о подкреплении каком-то, б**ть. Там подкрепление стягивают", - рассказал мужчина.

Он также подчеркнул, что россиянам сообщают только об успехах армии РФ. В соцсети "ВКонтакте" можно увидеть реальную картину о количестве погибших.

"Только сообщают, что мы там уничтожили, там уничтожили, там уничтожили, но молчат, что наших там уничтожили. Только "ВКонтакте" пишут, что тот погиб, и тот погиб. И оттуда, и оттуда", — жалуется россиянин своему собеседнику.

В конце он выражает надежду, что его товарищ таки сможет выбраться оттуда.

"Как в армии, дни считаешь? Так вот, б**ть. Ну может хоть до отпуска досчитаешь", — завершает разговор мужчина.

Ранее мы сообщали, что супруга российского оккупанта рассказала о принудительной мобилизации населения РФ. Она также обсудила схемы уклонения от участия в боевых действиях.

Напомним, что российский солдат рассказал о ситуации со своим знакомым — бывшим узником, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по подразделениям внутренних войск т.н. "ДНР".

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