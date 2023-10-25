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Российский солдат рассказал, как расстрелял своих, будучи нетрезвым

25 октября 2023 18:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Российский солдат рассказал, как расстрелял своих, будучи нетрезвым
Российский военный. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российский солдат рассказал о ситуации со своим знакомым — бывшим заключенным, который в состоянии алкогольного опьянения открыл огонь из крупнокалиберного пулемета по своим подразделениям внутренних войск т.н. "ДНР".

Разговор перехватило и опубликовало Главное управление разведки.

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Перехваченный разговор

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— Алло, да это друг звонил. Это: там прикол, короче, насчет нашего общего друга. Да чудит там: пошел же воевать, только хотели младшего сержанта дать, а они там понапивались и из крупнокалиберного пулемета, б***ь, открыли огонь, на**й, только не в ту сторону, не в сторону укропов, а в сторону своих.

По словам оккупанта, там находились боевики из так называемых "внутренних войск".

— А там ментовский батальон, что ли. А он говорит: а что, я 20 лет отсидел, говорит, я их всю жизнь ненавижу, хотя бы отомщу.

Напомним, ранее ГУР показала запись разговора, где российский солдат пожаловался жене на то, что они никак не могут продвинуться. Еще раньше жена оккупанта рассказала в еще одном перехваченном разговоре, какие потери у российской армии.

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