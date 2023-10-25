Російський солдат розповів, як розстріляв своїх, будучи нетверезим
Російський солдат розповів про ситуацію зі своїм знайомим — колишнім в’язнем, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь з великокаліберного кулемета по своїх підрозділах внутрішніх військ т.зв. "ДНР".
Розмову перехопило й опублікувало Головне управління розвідки.
Перехоплена розмова
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— Алло, та то друг дзвонив. Це, там прикол, коротше, за нашого спільного друга. Та чудить там: пішов же воювати, тільки хотіли молодшого сержанта дати, а вони там понапивалися, і з великокаліберного кулемета, б***ь, відкрили вогонь, на**й, тільки не в той бік, не в бік укропів, а в бік своїх.
За словами окупанта, там перебували бойовики з так званих "внутрішніх військ".
— А там ментівський батальйон, чи що. А він каже: а що, я 20 років відсидів, каже; я їх все життя ненавиджу, хоча б помщуся.
Нагадаємо, що раніше ГУР показало запис розмови, де російський солдат поскаржився дружині на те, що вони ніяк не можуть просунутись. Ще раніше дружина окупанта розповіла у ще одній перехопленій розмові, які втрати у російської армії.
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