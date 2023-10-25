Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Російський солдат розповів, як розстріляв своїх, будучи нетверезим arrow

Російський солдат розповів, як розстріляв своїх, будучи нетверезим

25 жовтня 2023 18:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Російський солдат розповів, як розстріляв своїх, будучи нетверезим
Російський військовий. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російський солдат розповів про ситуацію зі своїм знайомим — колишнім в’язнем, який у стані алкогольного сп’яніння відкрив вогонь з великокаліберного кулемета по своїх підрозділах внутрішніх військ т.зв. "ДНР".

Розмову перехопило й опублікувало Головне управління розвідки.

Читайте також:

Перехоплена розмова

Увага: відео містить ненормативну лексику 18+

— Алло, та то друг дзвонив. Це, там прикол, коротше, за нашого спільного друга. Та чудить там: пішов же воювати, тільки хотіли молодшого сержанта дати, а вони там понапивалися, і з великокаліберного кулемета, б***ь, відкрили вогонь, на**й, тільки не в той бік, не в бік укропів, а в бік своїх.

За словами окупанта, там перебували бойовики з так званих "внутрішніх військ".

— А там ментівський батальйон, чи що. А він каже: а що, я 20 років відсидів, каже; я їх все життя ненавиджу, хоча б помщуся.

Нагадаємо, що раніше ГУР показало запис розмови, де російський солдат поскаржився дружині на те, що вони ніяк не можуть просунутись. Ще раніше дружина окупанта розповіла у ще одній перехопленій розмові, які втрати у російської армії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі