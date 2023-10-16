У ЗС РФ знову заговорили про ядерний кінець війни, — перехоплення ГУР

Російські ядерні ракети "Тополь-М" на параді у Москві. Фото: росЗМІ

В лавах ЗС РФ кажуть, що піти у відпустку в частині військових підрозділів можна тільки за дуже високу суму. Також солдати вперше заговорили про те, що російське військове керівництво продовжує відмивати гроші на війні, як це зазвичай робила родина чинного міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР.

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Перехоплена розмова

— Ось інша розмова взагалі. А я, я кажу, у відпустку від вас взагалі нікого не пускають. Це хто поруч з тобою? Там нібито по одній людині, начебто так?

— Йдуть, так.

— Відпускають?

— Так, за гроші.

— Нічого собі! А. тільки за гроші.

— Тут деякі пішли за гроші, якщо по одній людині будуть відпускати, у нас остання людина піде через пів року.

— А за гроші це скільки?

— Дорого дуже.

— Скільки?

— Я не буду телефоном говорити.

— У 100 тисяч (рублів)?

— Напевно. Коротше, Оленко, не став таких питань, я тобі сказав. Подивимось, не знаю, будемо сподіватись: дадуть — дадуть, не дадуть — то далі будемо помирати на**й, за***ло це все. (далі нерозбірливо)

— Ну ось сьогодні він сказав: чинності набере воно, напевно, може за тиждень... це ось, що він сказав, а там вже буде далі відомо. Будемо чекати на зеленку.

— Ну найголовніше, щоб у тебе все було добре.

— На зеленку будемо чекати, а там будемо думати. Я не знаю, коли вони, н**й, її закінчать, ***ть. Вони або перемовинами будуть закінчувати, або на**й...внатурі ядерною зброєю, на***й, а там х*й його знає...

— Ну є ядерна зброя, уявляєш. Це якщо вони навіть десь там і вдарять — там, б***ь, в радіусі, на**й, і тут на**й все змиє просто.

— І там змиє, і до нас може дістати.

— Ну до вас наврядчи дістане, а от тут, на**й, дістане у нас. Ще, б**дь, за нас х*й знає, куди піде... ну це ж теж їхня земля.

— Тьху-тьху-тьху, щоб цього не було, не треба такого, так?

— От людям спокійно не живеться! Вся ця грошва, все це відмивання... взагалі все. Скажені гроші, в натурі, мутяться.

— Угу.

— Та й Путін теж грошики відмиває.

— Та всі вони мутять.

— Та не знаю, навіщо взагалі туди полізли! Хоча, б***ь, своїй землі не може розуму дати, на**й — сюди поліз. Скільки он селищ стоїть на**й нікому не потрібних, б***ь.

— Угу.

— Цього нам, простим громадянам, в принципі не зрозуміти.

Нагадаємо, що нещодавно ГУР оприлюднило розмову, де дружина російського солдата у телефонній розмові поскаржилася на великі втрати російських військ. Також вона, схоже, продемонструвала повну неосвіченість і байдужість як до війни, так і навіть до свого "захисника".