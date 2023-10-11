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"Поки нас не переб'ють, не закінчиться": ГУР перехопило розмови про мобілізацію в РФ

11 жовтня 2023 20:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Поки нас не переб'ють, не закінчиться": ГУР перехопило розмови про мобілізацію в РФ
Російські окупанти. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти налякані мобілізаційними заходами в РФ, які активізувалися останнім часом. Окрім цього, вони вкотре наголосили на військовій перевазі Збройних сил України, а також поскаржилися на нестачу техніки та озброєння у своїй армії. 

Перехоплену розмову оприлюднило ГУР

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Перехоплена розмова

— Привіт, Саш! Що, як справи в тебе?

— Зрозуміло. 

— То зрозумів, ні?

— Діма, кажу. 

— Що там, які новини з фронту у вас?

— Просто тут теж п*зд*ожи дох*я. Кажуть, що нібито ми всі до вас туди збираємось. 

— Ну, на кшталт повної мобілізації хочуть оголосити. 

— Ну, мені зараз тут Вахтанчик сказав, що 25-го хочуть, нібито йому по чутках дійшло. 

— А Макс мені сказав, що з Тверської області 29 тисяч хочуть. 

— Так, призвати. 

— Ну, Макс каже готуйся збирати валізи, буде у кого 5 пальців, 2 ноги, 2 руки, нах*й, всі туди підемо. 

— Нібито військкомат сказав нах*й те, що 28 тиясч, до цього 3 тисячі було з Тверської області, і то з кожного села там йшли, а якщо 29, то це через будинок. 

— Макс сказав, 19-го нібито почнеться зараз вся х*йня. 

— Там що відбувається взагалі? Наступ, відступ, ми взагалі не розуміємо, що у вас там на передових?

— Ну, артилерія працює. 

— Артилерія х*ярить?

— Ну, а ти де знаходишся взагалі?

— Зрозуміло, бл*дь. 

— Зустрів тут коротше "типа", заїжджав в Єсєнку, коротше, за цигарками Курешин магазин. Стояв "тип" у формі, каже, був у Кліщіївці в цій. Я кажу, ми нещодавно ховали пацана, він каже Ванька, я кажу так. Він каже, я з ним був, я кажу, ну і що які новини, як, що? Він каже, та що, п*здець. Поки нас усіх, нах*й, не переб'ють там всіх, ніх*я не закінчиться, каже. 

— На 10 залпів артилерії каже нах*й, ми відповідаємо одним залпом, нах*й, так у нас немає ніх*я. 

— Він кажу, бл*дь, ж*па повна, нах*й. 

— Слухай, ну ви там конверт розкрийте, хоча б мені смс-ку черкни, що там написано. 

— Ну добре, Саш, давай тоді. 

Нагадаємо, Збройні сили України щораз активніше застосовують у боях проти росіян зброю і техніку, надану західними союзниками. І це все більше викликає паніку у російських загарбників. Головне управління розвідки України оприлюднило аудіо перехопленої розмови окупантів, які налякані потужністю ЗСУ. 

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