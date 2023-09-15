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Втрати армії РФ на "нульових позиціях" та звірське ставлення командирів, — перехоплення ГУР

15 вересня 2023 19:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Втрати армії РФ на "нульових позиціях" та звірське ставлення командирів, — перехоплення ГУР
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російський окупант у телефонній розмові поскаржився на великі втрати армії РФ на "нульових позиціях". Також він розповів про погане ставлення командирів до солдатів.

Перехоплену розмову оприлюднили в ГУР. 

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Перехоплена розмова

— Ці "пташки" за*бали вже, вчора літала прямо над головою. Дробовика немає! Був би дробовик, зарядженний картечем, вже б перебив усіх цих "пташок". Я ловив же тут дві штуки. За одну мені чуть п*зди не дали, правда, типу, розвідників це була. За одну, сказали, нагородять і х*й нагородили. На*бон! Повний на*бон"! Я зрозуміти не можу, яка армія! 46 було поповнення, 20 з них "200" вже, а скільки поранених — вже ніхто не рахував. 

— Нас залишилась маленька купка. У мене з відділення — 4 людини зараз тут. Ми, 4 людини, 780 метрів тримаєм лісосмуги на лінії бойового зіткнення. Бойове зіткнення по 5 разів, по 6, по 7 може бути разів на день. Вони вискакують звідти і починають нас х*рачити, ми у відповідь, зараз маленьке затишшя, напевно, сіли пити чай, каву. Зараз поп'ють — почнеться. Після нас — нікого. Після нас вже "хохли". 

— Тут, я кажу, половина...приходжу до командира: "От зараз нас пустять, бл*, половину треба в "алкоголічку" відправляти, половина — в "дурничку". І буде нормально. Самі бухають там, а якщо якогось побачать бійця, який з запахом, ломакою б'ють, уявляєш? Дрин від мотиги, знаєш? От в нас в одного командира така х*йня. Так він одному п*здячок дав таких, що і ребра поламав, і струс мозку зробив. Їм усім пошани та медалі, а нам тільки п*зди дають постійно. 

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило перехоплення, у якому російський окупант поскаржився, що серед його колег по службі почастішали випадки дезертирства — вони не хочуть воювати та масово покидають позиції. Також військові відмовляються евакуйовувати поранених і загиблих з поля бою. 

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