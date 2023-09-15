Потери армии РФ на "нулевых позициях" и зверское отношение командиров, — перехват ГУР

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался на большие потери армии РФ на "нулевых позициях". Также он рассказал о плохом отношении командиров к солдатам.

Перехваченный разговор был обнародован в ГУР.

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Перехваченный разговор

— Эти "птички" за*бали уже, вчера летала прямо над головой. Дробовика нет! Был бы дробовик, заряженный картечем, уже перебил бы всех этих "птичек". Я ловил здесь две штуки. За одну мне чуть п*зды не дали, правда, типо, разведчиков это была. За одну, сказали, наградят и наградили. На*бон! Полный на*бон! Я понять не могу, какая армия! 46 было пополнение, 20 из них "200" уже, а сколько раненых — уже никто не считал.

— Нас осталась маленькая кучка. У меня из отделения — 4 человека сейчас здесь. Мы, 4 человека, 780 метров держим лесополосы на линии боевого столкновения. Боевое столкновение по 5 раз, по 6 по 7 может быть раз в день. Они выскакивают оттуда и начинают нас х*рачить, мы в ответ, сейчас маленькое затишье, наверное, сели пить чай, кофе. Сейчас попьют — начнется. После нас никого. После нас уже "хохли".

— Здесь, я говорю, половина... прихожу к командиру: "Вот сейчас нас пустят, бл*, половину надо в алкоголичку отправлять, половина — в дурничку. И будет нормально. Сами бухают там, а если какого-нибудь увидят бойца, который с запахом, ломакой бьют, представляешь? Дрин от мотыги, знаешь? Вот у нас у одного командира такая х*йня. Так он одному п*здячек дал таких, что и ребра переломал, и сотрясение мозгов сделал. Им всем почести и медали, а нам только п*зды дают постоянно.

Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват, в котором российский оккупант пожаловался, что среди его сослуживцев участились случаи дезертирства — они не хотят воевать и массово покидают позиции. Также военные отказываются эвакуировать раненых и погибших с поля боя.