Окупанти шоковані перевагою ЗСУ у технічному забезпеченні, — перехоплення ГУР
Збройні сили України щораз активніше застосовують у боях проти росіян зброю і техніку, надану західними союзниками. І це все більше викликає паніку у російських загарбників.
Головне управління розвідки України оприлюднило аудіо перехопленої розмови окупантів, які налякані потіжністю ЗСУ.
ЗСУ мають перевагу у техніці
На записі чутно, що військовослужбовець РФ обговорює з товаришем перевагу ЗСУ в технічному забезпеченні.
"У них (ЗСУ, — Ред) все круче, чем у нас. Наши все, бл*дь, продали, бл*дь, просрали. У них 20, бл*дь, птичек в воздухе, а у нас 1, вот вся разница к примеру", — нарікає російський загарбник.
Також загарбник нарікає, що поки війська РФпотерпають у боях через нестачу нормальної техніки, влада РФ запевняє, що все гаразд.
"Наши тупо по телевизору п*здят, что все ах*ительно у них", — скаржиться солдат.
Нагадаємо, російський окупант, який воює на Херсонщині, розповів дружині про затоплення його позицій після підриву Каховської ГЕС. Військовий держави-агресорки визнав, що човни росіяни забирали у місцевого населення. При цьому евакуацією місцевого цивільного населення окупанти не займалися.