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Окупанти шоковані перевагою ЗСУ у технічному забезпеченні, — перехоплення ГУР

18 вересня 2023 19:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупанти шоковані перевагою ЗСУ у технічному забезпеченні, — перехоплення ГУР
Розбита техніка російських окупантів. Фото: Слово і Діло.
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Збройні сили України щораз активніше застосовують у боях проти росіян зброю і техніку, надану західними союзниками. І це все більше викликає паніку у російських загарбників.

Головне управління розвідки України оприлюднило аудіо перехопленої розмови окупантів, які налякані потіжністю ЗСУ. 

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ЗСУ мають перевагу у техніці

На записі чутно, що військовослужбовець РФ обговорює з товаришем перевагу ЗСУ в технічному забезпеченні.

"У них (ЗСУ, — Ред) все круче, чем у нас. Наши все, бл*дь, продали, бл*дь, просрали. У них 20, бл*дь, птичек в воздухе, а у нас 1, вот вся разница к примеру", — нарікає російський загарбник.

Також загарбник нарікає, що поки війська РФпотерпають у боях через нестачу нормальної техніки, влада РФ запевняє, що все гаразд.

"Наши тупо по телевизору п*здят, что все ах*ительно у них", — скаржиться солдат.

Нагадаємо, російський окупант, який воює на Херсонщині, розповів дружині про затоплення його позицій після підриву Каховської ГЕС. Військовий держави-агресорки визнав, що човни росіяни забирали у місцевого населення. При цьому евакуацією місцевого цивільного населення окупанти не займалися. 

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