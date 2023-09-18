Оккупанты шокированы преимуществом ВСУ в техническом обеспечении, — перехват ГУР

Разбита техника российских окупантов. Фото: Слово и Дело.

Вооруженные силы Украины все активнее применяют в боях против россиян оружие и технику, предоставленную западными союзниками. И это все больше вызывает панику у российских захватчиков.

Главное управление разведки Украины обнародовало аудио перехваченного разговора оккупантов, испуганных мощностью ВСУ.

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ВСУ имеют преимущество в технике

На записи слышно, что военнослужащий РФ обсуждает с товарищем преимущество ВСУ в техническом обеспечении.

"У них (ВСУ. — Ред.) все круче, чем у нас. Наши все, б**дь, продали, б**дь, просрали. У них 20, б**дь, птичек в воздухе, а у нас 1, вот вся разница к примеру", — сетует российский захватчик.

Также захватчик сетует, что пока войска РФ страдают в боях из-за нехватки нормальной техники, российские власти уверяют, что все в порядке.

"Наши тупо по телевизору п**дят, что все ах**тельно у них", — жалуется солдат.

Напомним, российский оккупант, воюющий в Херсонской области, рассказал жене о затоплении его позиций после подрыва Каховской ГЭС. Военные государства-агрессорки признали, что лодки россияне забирали у местного населения. При этом эвакуацией местного гражданского населения оккупанты не занимались.