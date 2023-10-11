"Пока нас не перебьют, не закончится": ГУР перехватило разговоры о мобилизации в РФ

Российские оккупанты. Фото иллюстративное: google

Российские оккупанты напуганы мобилизационными мерами в РФ, которые активизировались в последнее время. Кроме этого, они в очередной раз отметили военное преимущество Вооруженных сил Украины, а также пожаловались на нехватку техники и вооружения в своей армии.

Перехваченный разговор обнародовал ГУР.

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Перехваченный разговор

— Здарова, Сань! Че, как дела у тебя?

— Понятно.

— Понял, нет?

— Дима, говорю.

— Че там, какие новости с фронта у вас?

— Просто здесь тоже п*зд*жа дох*я. Говорят, что мы все к вам туда собираемся.

— Ну, типа полной мобилизацию хотят типа объявить.

— Ну, мне сейчас здесь Вахтанчик сказал, что 25-го хотят, типа ему понаслышке дошло.

— А Макс мне сказал, что из Тверской области 29 тысяч хотят.

— Да, призвать.

— Ну, Макс говорит готовься собирать чемоданы, у кого будет 5 пальцев, 2 ноги, 2 руки, нах*й, все туда пойдем.

— Типа военком сказал нах*й то, что 28 тысяч, до этого 3 тысячи было из Тверской области, и то из каждого села там шли, а если 29, то это через дом.

— Макс сказал, 19-го вроде бы начнется сейчас вся х*ня.

— Там че происходит вообще? Наступление, отступление, мы вообще не понимаем, что у вас там на передовых?

— Ну, артиллерия работает.

— Артиллерия ху*рит?

— Ну, а ты где находишься вообще?

— Понятно, бл*дь.

— Встретил здесь короче типа, заезжал в Есенку, короче, за сигаретами Курешин магазин. Стоял тип в форме, говорит, был в Клещиевке в этой. Я говорю, мы недавно хоронили пацана, он говорит Ванька, я говорю так. Он говорит, я с ним был, я говорю, ну и че какие новости, как, что? Он говорит, да что, п*здец. Пока нас всех, нах*й, не перебьют там всех, них*я не закончится, говорит.

— На 10 залпов артиллерии говорит нах*й, мы отвечаем одним залпом, нах*й, так у нас нет них*я.

— Он говорю, бл*дь, ж*па полная, нах*й.

— Слушай, ну вы там конверт вскройте, хотя бы мне смс-ку черкни, что там написано.

— Ну ладно, Сань, давай тогда.

Напомним, Вооруженные силы Украины все активнее применяют в боях против россиян оружие и технику, предоставленную западными союзниками. И это все больше вызывает панику у российских захватчиков. Главное управление разведки Украины обнародовало аудио перехваченного разговора оккупантов, испуганных мощностью ВСУ.