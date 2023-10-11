"Пока нас не перебьют, не закончится": ГУР перехватило разговоры о мобилизации в РФ
Российские оккупанты напуганы мобилизационными мерами в РФ, которые активизировались в последнее время. Кроме этого, они в очередной раз отметили военное преимущество Вооруженных сил Украины, а также пожаловались на нехватку техники и вооружения в своей армии.
Перехваченный разговор обнародовал ГУР.
Перехваченный разговор
— Здарова, Сань! Че, как дела у тебя?
— Понятно.
— Понял, нет?
— Дима, говорю.
— Че там, какие новости с фронта у вас?
— Просто здесь тоже п*зд*жа дох*я. Говорят, что мы все к вам туда собираемся.
— Ну, типа полной мобилизацию хотят типа объявить.
— Ну, мне сейчас здесь Вахтанчик сказал, что 25-го хотят, типа ему понаслышке дошло.
— А Макс мне сказал, что из Тверской области 29 тысяч хотят.
— Да, призвать.
— Ну, Макс говорит готовься собирать чемоданы, у кого будет 5 пальцев, 2 ноги, 2 руки, нах*й, все туда пойдем.
— Типа военком сказал нах*й то, что 28 тысяч, до этого 3 тысячи было из Тверской области, и то из каждого села там шли, а если 29, то это через дом.
— Макс сказал, 19-го вроде бы начнется сейчас вся х*ня.
— Там че происходит вообще? Наступление, отступление, мы вообще не понимаем, что у вас там на передовых?
— Ну, артиллерия работает.
— Артиллерия ху*рит?
— Ну, а ты где находишься вообще?
— Понятно, бл*дь.
— Встретил здесь короче типа, заезжал в Есенку, короче, за сигаретами Курешин магазин. Стоял тип в форме, говорит, был в Клещиевке в этой. Я говорю, мы недавно хоронили пацана, он говорит Ванька, я говорю так. Он говорит, я с ним был, я говорю, ну и че какие новости, как, что? Он говорит, да что, п*здец. Пока нас всех, нах*й, не перебьют там всех, них*я не закончится, говорит.
— На 10 залпов артиллерии говорит нах*й, мы отвечаем одним залпом, нах*й, так у нас нет них*я.
— Он говорю, бл*дь, ж*па полная, нах*й.
— Слушай, ну вы там конверт вскройте, хотя бы мне смс-ку черкни, что там написано.
— Ну ладно, Сань, давай тогда.
Напомним, Вооруженные силы Украины все активнее применяют в боях против россиян оружие и технику, предоставленную западными союзниками. И это все больше вызывает панику у российских захватчиков. Главное управление разведки Украины обнародовало аудио перехваченного разговора оккупантов, испуганных мощностью ВСУ.