В ВС РФ снова заговорили о ядерном конце войны, — перехват ГУР

Российские ядерные ракеты "Тополь-М" на параде в Москве. Фото: росСМИ

В рядах ВС РФ говорят, что уйти в отпуск в части военных подразделений можно только за очень высокую сумму. Также солдаты впервые заговорили о том, что российское военное руководство продолжает отмывать деньги на войне, как обычно делала семья действующего министра обороны России Сергея Шойгу.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР.

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Перехваченный разговор

— Вот другой разговор вообще. А я, я говорю, в отпуск от вас вообще никого не отпускают. Это кто рядом с тобой? Там вроде бы по одному человеку, вроде, да?

— Идут, да.

— Отпускают?

— Да, за деньги.

— Ниче се! А, только за деньги.

— Здесь некоторые ушли за деньги, если по одному человеку будут отпускать, у нас последний человек уйдет через полгода.

— А за деньги — это сколько?

— Дорого очень.

— Сколько?

— Я не буду по телефону говорить.

— В 100 тысяч (рублей)?

— Наверное. Короче, Лен, не задавай таких вопросов, я тебе сказал. Посмотрим, не знаю, будем надеяться: дадут — дадут, не дадут — дальше будем умирать на**й, за***ло это все. (Далее неразборчиво.)

— Ну вот сегодня он сказал: в силу вступит оно, наверное, может через неделю... это вот что он сказал, а там уже будет известно. Будем ждать зеленку.

— Ну, самое главное, чтобы у тебя все было хорошо.

— Ну зеленку будем ждать, а там будем думать. Я не знаю, когда они, н***й, ее кончат, ***ть. Они либо переговорами будут заканчивать, либо на**й, в натуре ядерным оружием, на***й, а там хоть его знает...

— Ну, есть ядерное оружие, представляешь. Это если они даже где-то там и ударят — там, б***ь, в радиусе, на**й, и тут на**й все смоет просто.

— И там смоет, и до нас может достать.

— Ну, до вас вряд ли достанет, а вот тут, на**й, достанет у нас. Еще, б***ь, за нас, х*й знает, куда пойдет... ну, это тоже их земля.

— Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы этого не было, не надо такого, да?

— Вот людям спокойно не живется! Все это бабло, все это отмывание... вообще все. Бешеные бабки, в натуре, мутятся.

— Угу.

— Да и Путин тоже денежку отмывает.

— Все они мутят.

— Да не знаю, зачем вообще туда полезли! Хотя, б***ь, своей земле не может ума дать, на**й — сюда полез. Сколько вон поселков стоит на**й никому не нужных, б***ь.

— Угу.

— Этого нам, простым гражданам, в принципе, не понять.

Напомним, что недавно ГУР опубликовало разговор, где жена российского солдата в телефонном разговоре пожаловалась на большие потери российских войск. Также она, похоже, продемонстрировала полную необразованность и безразличие как к войне, так и даже к своему "защитнику".