В ВС РФ снова заговорили о ядерном конце войны, — перехват ГУР
В рядах ВС РФ говорят, что уйти в отпуск в части военных подразделений можно только за очень высокую сумму. Также солдаты впервые заговорили о том, что российское военное руководство продолжает отмывать деньги на войне, как обычно делала семья действующего министра обороны России Сергея Шойгу.
Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР.
Перехваченный разговор
— Вот другой разговор вообще. А я, я говорю, в отпуск от вас вообще никого не отпускают. Это кто рядом с тобой? Там вроде бы по одному человеку, вроде, да?
— Идут, да.
— Отпускают?
— Да, за деньги.
— Ниче се! А, только за деньги.
— Здесь некоторые ушли за деньги, если по одному человеку будут отпускать, у нас последний человек уйдет через полгода.
— А за деньги — это сколько?
— Дорого очень.
— Сколько?
— Я не буду по телефону говорить.
— В 100 тысяч (рублей)?
— Наверное. Короче, Лен, не задавай таких вопросов, я тебе сказал. Посмотрим, не знаю, будем надеяться: дадут — дадут, не дадут — дальше будем умирать на**й, за***ло это все. (Далее неразборчиво.)
— Ну вот сегодня он сказал: в силу вступит оно, наверное, может через неделю... это вот что он сказал, а там уже будет известно. Будем ждать зеленку.
— Ну, самое главное, чтобы у тебя все было хорошо.
— Ну зеленку будем ждать, а там будем думать. Я не знаю, когда они, н***й, ее кончат, ***ть. Они либо переговорами будут заканчивать, либо на**й, в натуре ядерным оружием, на***й, а там хоть его знает...
— Ну, есть ядерное оружие, представляешь. Это если они даже где-то там и ударят — там, б***ь, в радиусе, на**й, и тут на**й все смоет просто.
— И там смоет, и до нас может достать.
— Ну, до вас вряд ли достанет, а вот тут, на**й, достанет у нас. Еще, б***ь, за нас, х*й знает, куда пойдет... ну, это тоже их земля.
— Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы этого не было, не надо такого, да?
— Вот людям спокойно не живется! Все это бабло, все это отмывание... вообще все. Бешеные бабки, в натуре, мутятся.
— Угу.
— Да и Путин тоже денежку отмывает.
— Все они мутят.
— Да не знаю, зачем вообще туда полезли! Хотя, б***ь, своей земле не может ума дать, на**й — сюда полез. Сколько вон поселков стоит на**й никому не нужных, б***ь.
— Угу.
— Этого нам, простым гражданам, в принципе, не понять.
Напомним, что недавно ГУР опубликовало разговор, где жена российского солдата в телефонном разговоре пожаловалась на большие потери российских войск. Также она, похоже, продемонстрировала полную необразованность и безразличие как к войне, так и даже к своему "защитнику".
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