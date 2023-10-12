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Дружина окупанта розповіла про великі втрати російських солдатів, — перехоплення ГУР

12 жовтня 2023 22:45
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Дружина окупанта розповіла про великі втрати російських солдатів, — перехоплення ГУР
Поранений російський солдат в українському шпиталі. Фото: AFP
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Дружина російського солдата у телефонній розмові поскаржилася на великі втрати російських військ. Також вона, схоже, продемонструвала повну неосвіченість і байдужість як до війни, так і навіть до свого "захисника".

Перехоплену розмову оприлюднили в ГУР.

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— Пам'ятаєш про Андрійка молодого, йому 21 рік, служить. Оксанки хлопець, штурмовик. В них теж цілий взвод роз'**али, всі 200-300. А, коротше, його зараз вивезли на кордон, і його, типу, швидше за все, будуть пускати додому, тому що його сильно контузило, і він с**ть кров'ю.

— Він із шматка підрозділу був нібито, якщо не помиляюсь. Я зараз спитаю, добре? (каже вбік) Олю, а ти можеш дізнатися в якому підрозділі Паша був: полк чи бригада?

— А ти знала: ми разом з Ванею якогось ведмедя брали? Я кажу: якого ще, б**дь, ведмедя? Він стверджує, що ваш штурмовий загін разом цим штурмовим загоном брали лісосмугу під назвою "Ведмідь".

— Що Шмат — водій, я чула. Ти впевнений, що він водій?

— Там ще сьогодні написали про якогось Сідого, чи що. Те, що типу: ні**я собі, навіть його поранено. Брешу, Ваню, Грішник. так просто піднесли, типу: "Навіть Грішник 300-й, але він "легкий", і залишився там.

— А Великий теж там, де Сокіл, перебуває? Слухай, через те, що вас так мало залишилося, по факту, вас можуть в інший батальон (перевести) чи ще щось подібне?

— В сенсі: в бліндажу, чи що? Зрозуміло все з тобою.

Нагадаємо, що раніше ГУР оприлюднило перехоплену розмову російських солдатів, де ті поскаржилися на те, що поки у Кремлі "не переб'ють всіх" бійців ЗС РФ, війна "не закінчиться". 

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