Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Це не наша війна": ГУР перехопило панічну розмову росіянина arrow

"Це не наша війна": ГУР перехопило панічну розмову росіянина

3 жовтня 2023 19:33
- Євгенія Брюховецька
"Це не наша війна": ГУР перехопило панічну розмову росіянина
Українські захисникb на танку. Фото: google.com
- Євгенія Брюховецька

Російські підрозділи не мають успіхів у збройній агресії проти України. Через це серед цивільного населення зростають панічні настрої. 

Головне управління розвідки України оприлюднило запис перехопленої розмови цивільного росіянина.

Читайте також:

Про що говорили

"Нах*й, война не наша, это, бл*дь, просто, с*ка, земли делят...бл*дь. Мы там нах*й не нужны были", — скаржиться росіянин.

Він розповів, що Путін нібито попросив 200 млрд рублів у заможних, проте грошей не отримав.

"Там Путин попросил у богатых нах*й денег, 200 млрд - х*й ему дали, отказали нах*й. Сейчас вот смотрел программу", — сказав громадянин РФ.

Інший співрозмовник бідкається на постачання Україні від США ракет середньої дальності.

"Х*ли, им американцы поставляют новую помощь, вот ракеты новые, средней дальности ракеты сейчас им дали, на х*й, Америка, сейчас будут х*ярить и по России", — нарікнув росіянин.

Також один зі співрозмовників зазначив, що в російських олігархів все майно знаходиться за кордоном, тому їх не турбують проблеми країни.

"Эта война надутая, с*ка, они, п*дорасы, всё за границей держат. Им пох*й на народ, так играются в игрушки и зарабатывают, больше миллиардеров станет и всё", — підсумував він.

Нагадаємо, що ЗСУ активніше застосовують у боях проти росіян зброю і техніку, надану західними союзниками. І це все більше викликає паніку у російських загарбників.

Також ми писали, що в Росії випадково розкрили адреси секретних військових будівель, установ і шпигунських будинків у Москві та Санкт-Петербурзі. У документі перераховано об'єкти, де не повинно бути "відключень електроенергії".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз