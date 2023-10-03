"Це не наша війна": ГУР перехопило панічну розмову росіянина

Українські захисникb на танку. Фото: google.com

Російські підрозділи не мають успіхів у збройній агресії проти України. Через це серед цивільного населення зростають панічні настрої.

Головне управління розвідки України оприлюднило запис перехопленої розмови цивільного росіянина.

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"Нах*й, война не наша, это, бл*дь, просто, с*ка, земли делят...бл*дь. Мы там нах*й не нужны были", — скаржиться росіянин.

Він розповів, що Путін нібито попросив 200 млрд рублів у заможних, проте грошей не отримав.

"Там Путин попросил у богатых нах*й денег, 200 млрд - х*й ему дали, отказали нах*й. Сейчас вот смотрел программу", — сказав громадянин РФ.

Інший співрозмовник бідкається на постачання Україні від США ракет середньої дальності.

"Х*ли, им американцы поставляют новую помощь, вот ракеты новые, средней дальности ракеты сейчас им дали, на х*й, Америка, сейчас будут х*ярить и по России", — нарікнув росіянин.

Також один зі співрозмовників зазначив, що в російських олігархів все майно знаходиться за кордоном, тому їх не турбують проблеми країни.

"Эта война надутая, с*ка, они, п*дорасы, всё за границей держат. Им пох*й на народ, так играются в игрушки и зарабатывают, больше миллиардеров станет и всё", — підсумував він.

Нагадаємо, що ЗСУ активніше застосовують у боях проти росіян зброю і техніку, надану західними союзниками. І це все більше викликає паніку у російських загарбників.

Також ми писали, що в Росії випадково розкрили адреси секретних військових будівель, установ і шпигунських будинків у Москві та Санкт-Петербурзі. У документі перераховано об'єкти, де не повинно бути "відключень електроенергії".