Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Это не наша война": ГУР перехватило панический разговор россиянина arrow

"Это не наша война": ГУР перехватило панический разговор россиянина

3 октября 2023 19:33
- Евгения Брюховецкая
"Это не наша война": ГУР перехватило панический разговор россиянина
Украинские защитники на танке. Фото: google.com
- Евгения Брюховецкая

Российские подразделения не имеют успехов в вооруженной агрессии против Украины. Поэтому среди гражданского населения растут панические настроения.

Главное управление разведки Украины обнародовало запись перехваченного разговора гражданского россиянина.

Читайте также:

О чем говорили

"Нах*й, война не наша, это, бл*дь, просто, с*ка, земли делят...бл*дь. Мы там нах*й не нужны были", — жалуется россиянин.

Он рассказал, что Путин якобы попросил 200 млрд. рублей у зажиточных, однако денег не получил.

"Там Путин попросил у богатых нах*й денег, 200 млрд - х*й ему дали, отказали нах*й. Сейчас вот смотрел программу", — сказал гражданин РФ.

Другой собеседник жалуется на поставку Украине от США ракет средней дальности.

"Х*ли, им американцы поставляют новую помощь, вот ракеты новые, средней дальности ракеты сейчас им дали, на х*й, Америка, сейчас будут х*ярить и по России", — сетовал россиянин.

Также один из собеседников отметил, что у российских олигархов все имущество находится за границей, поэтому их не волнуют проблемы страны.

"Эта война надутая, с*ка, они, п*дорасы, всё за границей держат. Им пох*й на народ, так играются в игрушки и зарабатывают, больше миллиардеров станет и всё", — подытожил он.

Напомним, что ВСУ активнее применяют в боях против россиян оружие и технику, предоставленную западными союзниками. И это все больше вызывает панику у российских захватчиков.

Также мы писали, что в России случайно раскрыли адреса секретных военных зданий, учреждений и шпионских домов в Москве и Санкт-Петербурге. В документе перечислены объекты, где не должно быть "отключений электроэнергии".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз