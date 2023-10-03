"Это не наша война": ГУР перехватило панический разговор россиянина

Украинские защитники на танке. Фото: google.com

Российские подразделения не имеют успехов в вооруженной агрессии против Украины. Поэтому среди гражданского населения растут панические настроения.

Главное управление разведки Украины обнародовало запись перехваченного разговора гражданского россиянина.

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"Нах*й, война не наша, это, бл*дь, просто, с*ка, земли делят...бл*дь. Мы там нах*й не нужны были", — жалуется россиянин.

Он рассказал, что Путин якобы попросил 200 млрд. рублей у зажиточных, однако денег не получил.

"Там Путин попросил у богатых нах*й денег, 200 млрд - х*й ему дали, отказали нах*й. Сейчас вот смотрел программу", — сказал гражданин РФ.

Другой собеседник жалуется на поставку Украине от США ракет средней дальности.

"Х*ли, им американцы поставляют новую помощь, вот ракеты новые, средней дальности ракеты сейчас им дали, на х*й, Америка, сейчас будут х*ярить и по России", — сетовал россиянин.

Также один из собеседников отметил, что у российских олигархов все имущество находится за границей, поэтому их не волнуют проблемы страны.

"Эта война надутая, с*ка, они, п*дорасы, всё за границей держат. Им пох*й на народ, так играются в игрушки и зарабатывают, больше миллиардеров станет и всё", — подытожил он.

Напомним, что ВСУ активнее применяют в боях против россиян оружие и технику, предоставленную западными союзниками. И это все больше вызывает панику у российских захватчиков.

Также мы писали, что в России случайно раскрыли адреса секретных военных зданий, учреждений и шпионских домов в Москве и Санкт-Петербурге. В документе перечислены объекты, где не должно быть "отключений электроэнергии".