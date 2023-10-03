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В ISW розповіли про просування ЗСУ: де мають успіх військові

3 жовтня 2023 07:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW розповіли про просування ЗСУ: де мають успіх військові
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові незначно просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. ЗСУ продовжують контрнаступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW)

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Аналітики розповідають, що згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 2 жовтня, українські сили незначно просунулися на північний захід від Новомайорського (Донецька область). Водночас Генштаб України повідомляє, що українські війська продовжували наступальні дії на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

"ISW оновлює свою оцінку від 1 жовтня про те, що українські війська втратили позиції в системі окопів на південний захід від Роботиного внаслідок контратак росіян між 13 і 30 вересня. Географічні кадри, опубліковані 2 жовтня, і супутникові знімки вказують на те, що українські сили, ймовірно, відбили ці позиції десь між 12 і 17 вересня і зараз їх утримують", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що на тлі поразок на фронті російське військове командування планує створення нового виду збройних сил, що спеціалізуються на штурмі ворожих укріплень. Імовірно, нові військові загони включатимуть штурмові та розвідувальні підрозділи, кожен з яких отримає танки, легку бронетехніку, артилерію та різні безпілотні пристрої.

Також відомо, що російський диктатор Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу зупинити контрнаступ України. Таким чином, він прагне повернути своїй армії ініціативу на фронті.

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