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ISW оцінив спроби Путіна створити нові штурмові загони

26 вересня 2023 14:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ISW оцінив спроби Путіна створити нові штурмові загони
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російське військове командування планує створення нового виду збройних сил, що спеціалізуються на штурмі ворожих укріплень. Імовірно, нові військові загони включатимуть штурмові та розвідувальні підрозділи, кожен з яких отримає танки, легку бронетехніку, артилерію та різні безпілотні пристрої.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Повідомляється, що полковник Валерій Юр'єв, голова Спілки десантників Росії, зазначив, що нещодавні військові події виявили "необхідність створення спеціалізованих підрозділів для здійснення штурмів укріплених районів" і наголосив на "важливості формування окремих штурмових частин".

При цьому основним завданням цих формувань буде штурм оборонних позицій на українській території, особливо на Донеччині.

Проте аналітики висловлюють скепсис щодо цих планів. Згідно з ISW, сумнівно, що російській владі вдасться сформувати, навчити та оснастити дані підрозділи на рівні бригади, армії чи армійських корпусів, враховуючи існуючі мобілізаційні труднощі.

Нагадаємо, що недавні атаки на Чорноморський флот знизили його боєздатність, але досі він залишається грізною силою Росії. Проте здатність проводити великі операції в морі та забезпечувати блокаду українських портів буде зменшено.

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