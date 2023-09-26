ISW оценил попытки Путина создать новые штурмовые отряды

Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российское военное командование планирует создание нового вида вооруженных сил, специализирующихся на штурме вражеских укреплений. Предположительно, новые военные отряды будут включать штурмовые и разведывательные подразделения, каждое из которых получит в распоряжение танки, легкую бронетехнику, артиллерию и различные беспилотные устройства.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Сообщается, что полковник Валерий Юрьев, председатель Союза десантников России, отметил, что недавние военные события выявили "необходимость создания специализированных подразделений для осуществления штурмов укрепленных районов" и подчеркнул "важность формирования отдельных штурмовых частей".

При этом, основной задачей этих формирований будет штурм оборонительных позиций на украинской территории, в особенности в Донецкой области.

Тем не менее аналитики высказывают скепсис по поводу этих планов. Согласно ISW, сомнительно, что российским властям удастся сформировать, обучить и оснастить данные подразделения на уровне бригады, армии или армейских корпусов, учитывая существующие мобилизационные трудности.

Напомним, что недавние атаки на Черноморский флот снизили его боеспособность, но он до сих пор остается грозной силой России. Однако способность проводить большие операции в море и обеспечивать блокаду украинских портов будет уменьшена.