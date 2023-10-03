В ISW рассказали о продвижении ВСУ: где имеют успех военные

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные незначительно продвинулись в районе границы Донецко-Запорожской области. ВСУ продолжают контрнаступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики рассказывают, что согласно геолокационным кадрам, опубликованным 2 октября, украинские силы незначительно продвинулись северо-западнее Новомайорского (Донецкая область). В то же время Генштаб Украины сообщает, что украинские войска продолжали наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

"ISW обновляет свою оценку от 1 октября о том, что украинские войска потеряли позиции в системе окопов юго-западнее Работино в результате контратак россиян между 13 и 30 сентября. Географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки указывают на то, что украинские силы, вероятно, отразили эти позиции где-то между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что на фоне поражений на фронте российское военное командование планирует создание нового вида вооруженных сил, специализирующихся на штурме вражеских укреплений. Вероятно, новые военные отряды будут включать в себя штурмовые и разведывательные подразделения, каждое из которых получит танки, легкую бронетехнику, артиллерию и различные беспилотные устройства.

Также известно, что российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу остановить контрнаступление Украины. Таким образом, он стремится вернуть своей армии инициативу на фронте.