Жена оккупанта рассказала о больших потерях российских солдат, — перехват ГУР

Раненый российский солдат в украинском госпитале. Фото: AFP

Жена российского солдата в телефонном разговоре пожаловалась на большие потери российских войск. Также она, похоже, продемонстрировала полную необразованность и безразличие как к войне, так и даже к своему "защитнику".

Перехваченный разговор обнародовали в ГУР.

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ГУР слышит все

— Помнишь об Андрюшке молодом, ему 21 год, служит. Ксюши парень, штурмовик. У них тоже целый взвод разъ**али, все 200-300. А, короче, его сейчас вывезли на границу, и его, типа, скорее всего, будут пускать домой, потому что его сильно контузило, и он с**т кровью.

— Он из куска подразделения был якобы, если не ошибаюсь. Я сейчас спрошу, хорошо? (говорит в сторону) Оля, а ты можешь узнать в каком подразделении Паша был: полк или бригада?

— А ты знала: мы вместе с Ваней какого-то медведя брали? Я говорю: какого еще, на**й, медведя? Он утверждает, что ваш штурмовой отряд вместе с этим штурмовым отрядом брали лесополосу под названием "Медведь".

— Что Кусок водитель, я слышала. Ты уверен, что он водитель?

— Там еще сегодня написали о Седом, что ли. То, что типа: н***я себе, даже он ранен. Вру, Ваня, Грешник. Так просто преподнесли, типа: "Даже Грешник 300-й, но он "легкий", и остался там.

— А Большой тоже там, где Сокол, находится? Слушай, потому что вас так мало осталось, по факту, вас могут в другой батальон (перевести) или еще что-то подобное?

— В смысле: в блиндаже, что ли? Понятно все с тобой.

Напомним, что ранее ГУР опубликовал перехваченный разговор российских солдат, где те пожаловались на то, что пока в Кремле "не перебьют всех" бойцов ВС РФ, война "не закончится".