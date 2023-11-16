Великі втрати РФ на фронті та алкоголізм серед окупантів, — перехоплення ГУР
Головне управління розвідки перехопило чергову розмову окупантів під час якої вони обговорюють ротацію підрозділів РФ на Бахмутському напрямку. Крім того, вони згадують і за великі втрати серед своїх підрозділів та вживання алкоголю солдатами РФ.
Відповідне аудіоперехоплення опубліковано на Youtube ГУР МО України.
Перехоплені уривки з розмови
— Одному ногу нещодавно відірвало, кубик, із Самари пацан, на міні підірвався, тікали коли.
— Відпустки типу з 5-го зарубав нахр*н.
— За документами тебе провели, типу ти в штормі, а насправді відправили сюди.
Про втрати та алкоголізм
— Їздили покататися: 16-ть 300-х, 5-ть 200-х, і 7-м безвісти зниклих, 2 бмп, коротше підбили нахр*н;
— Протитанкісти, вони пиячили...вони там бабу не поділили, і один іншому яйця за*башив.
Своєю чергою в ГУР додали, що за кожен воєнний злочин, які окупанти здійснили проти України та її громадян, буде "справедлива відплата".
Нагадаємо, в попередній розмові, яку оприлюднило ГУР, двоє росармійців скаржились на відсутність громадян для проведення чергової хвилі мобілізації.
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