Великі втрати РФ на фронті та алкоголізм серед окупантів, — перехоплення ГУР

Російські окупанти. Фото: Reuters

Головне управління розвідки перехопило чергову розмову окупантів під час якої вони обговорюють ротацію підрозділів РФ на Бахмутському напрямку. Крім того, вони згадують і за великі втрати серед своїх підрозділів та вживання алкоголю солдатами РФ.

Відповідне аудіоперехоплення опубліковано на Youtube ГУР МО України.

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Перехоплені уривки з розмови

— Одному ногу нещодавно відірвало, кубик, із Самари пацан, на міні підірвався, тікали коли.

— Відпустки типу з 5-го зарубав нахр*н.

— За документами тебе провели, типу ти в штормі, а насправді відправили сюди.

Про втрати та алкоголізм

— Їздили покататися: 16-ть 300-х, 5-ть 200-х, і 7-м безвісти зниклих, 2 бмп, коротше підбили нахр*н;

— Протитанкісти, вони пиячили...вони там бабу не поділили, і один іншому яйця за*башив.

Своєю чергою в ГУР додали, що за кожен воєнний злочин, які окупанти здійснили проти України та її громадян, буде "справедлива відплата".

Нагадаємо, в попередній розмові, яку оприлюднило ГУР, двоє росармійців скаржились на відсутність громадян для проведення чергової хвилі мобілізації.