Большие потери РФ на фронте и алкоголизм среди оккупантов — перехват ГУР

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Главное управление разведки перехватило очередной разговор оккупантов во время которого они обсуждают ротацию подразделений РФ на Бахмутском направлении. Кроме того, они упоминают и о больших потерях среди своих подразделений и употреблении алкоголя солдатами РФ.

Соответствующий аудиоперехват опубликован на Youtube ГУР МО Украины.

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Перехваченные отрывки из разговора

— Одному ногу недавно оторвало, кубик, из Самары пацан, на мине взорвался, убегали когда.

— Отпуска типа с 5-го зарубил нахр*н.

— По документам тебя провели, типа ты в шторме, а на самом деле отправили сюда.

О потерях и алкоголизме

— Ездили прокатиться: 16-ть 300-х, 5-ть 200-х, и 7-м без вести пропавших, 2 бмп, короче подвели нахр*н;

— Противотанкисты, они пьянствовали... они там бабу не поделили, и один другому яйца за*башил.

В свою очередь в ГУР добавили, что за каждое военное преступление, которые оккупанты совершили против Украины и ее граждан, будет "справедливое возмездие".

Напомним, в предыдущем разговоре, который опубликовало ГУР, двое росармейцев жаловались на отсутствие граждан для проведения очередной волны мобилизации.