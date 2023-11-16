Окупанти атакують Харківщину

Росіяни завдають ударів по Харківщині. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Окупаційні війська у четвер, 16 листопада, завдають ударів по Харкову та області. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" повідомив, що ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300.

Також за інформацією у моніторингових каналах вибухи пролунали у Чугуєві Харківської області. Він перебуває під масованим обстрілом з С-300.