Оккупанты атакуют Харьковщину

Россияне наносят удары по Харьковщине. Фото: Воздушные силы ВСУ

Оккупационные войска в четверг, 16 ноября, наносят удары по Харькову и области. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" сообщил, что враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300.

Также по информации в мониторинговых каналах взрывы прогремели в Чугуеве Харьковской области. Он находится под массированным обстрелом из С-300.