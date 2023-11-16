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Оккупанты атакуют Харьковщину

16 ноября 2023 00:16
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Оккупанты атакуют Харьковщину
Россияне наносят удары по Харьковщине. Фото: Воздушные силы ВСУ
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Оккупационные войска в четверг, 16 ноября, наносят удары по Харькову и области. Людей призывают находиться в укрытиях.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

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Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" сообщил, что враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300.

Также по информации в мониторинговых каналах взрывы прогремели в Чугуеве Харьковской области. Он находится под массированным обстрелом из С-300.

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