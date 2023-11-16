Оккупанты атакуют Харьковщину
16 ноября 2023 00:16
Россияне наносят удары по Харьковщине. Фото: Воздушные силы ВСУ
Оккупационные войска в четверг, 16 ноября, наносят удары по Харькову и области. Людей призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
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Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" сообщил, что враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300.
Также по информации в мониторинговых каналах взрывы прогремели в Чугуеве Харьковской области. Он находится под массированным обстрелом из С-300.
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