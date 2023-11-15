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Окупанти скаржаться на відсутність мобілізованих, — перехоплення ГУР

15 листопада 2023 19:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Окупанти скаржаться на відсутність мобілізованих, — перехоплення ГУР
Російські солдати на території України. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

ГУР опублікувала нову перехоплену розмову російських солдатів. В ній двоє росармійців скаржаться на відсутність громадян для проведення  чергової хвилі мобілізації.

Перехоплену розмову відомство опублікувало в Telegram.

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Перехоплена розмова

— Ну, загалом так. Не мобілізація, а по-іншому — евакуація, так, евакуація. Там вже мобілізовувати немає кого, трясця.

— Так, справи х**нові.

Нагадаємо, що не так давно ГУР повідомляло про те, як російські солдати обговорювали шалені та бездумні втрати на фронті, через що відмовляються йти на штурми та планують дезертирства. Також силове відомство опублікувало перехоплену розмову, де мати російського військовика підбурювала того вчинити заколот його підрозділу проти командирів. 

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