Оккупанты жалуются на отсутствие мобилизованных, — перехват ГУР

Российские солдаты на территории Украины. Иллюстративное фото: росЗМІ

ГУР опубликовала новый перехваченный разговор русских солдат. В нем двое росармейцев жалуются на отсутствие граждан для проведения очередной волны мобилизации.

Перехваченный разговор ведомство опубликовало в Telegram.

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Перехваченный разговор

— Ну, в общем, так. Не мобилизация, а по-другому – эвакуация, да, эвакуация. Там уже мобилизовывать нема кого, твою мать.

— Да, дела х**новые.

Напомним, что недавно ГУР сообщало о том, как российские солдаты обсуждали безумные и бездумные потери на фронте, из-за чего отказываются идти на штурмы и планируют дезертирства. Также силовое ведомство опубликовало перехваченный разговор, где мать российского военного подстрекала того совершить мятеж его подразделения против командиров.