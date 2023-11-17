Окупант поскаржився на українські обстріли та розповів про знущання

Поранені російські солдати. Фото: соцмережі

Російський солдат у телефонній розмові поскаржився на постійні обстріли з боку ЗСУ. Також він підтвердив знущання з 70-річної літньої жінки російськими армійцями.

Перехоплену розмову опублікувало ГУР.

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Перехоплена розмова

— Як там, що там: тиша, мир, спокій?

— Ось: чуєш, б***ь, тиша, б***ь, як ї**шать? Яка тут тиша, б***ь? З ранку взагалі тут такий був обстріл, просто з усього, що можна було х**чили.

— Ви шмаляли, чи по вас шмаляли?

— Та по нас, б***ь. Який? Ми тут сидимо в засідці, б***ь, тримаємо оборону.

— Б**, та коли у них закінчаться патрони, на**й?

— Слухай, ніхто у них не закінчиться. Там, б***ь, ось вони ї***ать, б***ь, незрозуміло звідки просто ї***ать, звідти-звідти, з того боку, з того, на**й.

— Так, а ці чого не літають там, не ловлять, на**й?

— Та ні**я, б***ь, поки стоїмо на місці. Ну як я приїхав, так і стоїмо на тому ж самому місці, де й були, по суті. Копаємо, окопами займаємося.

— П****ць, звісно.

— "Деха" йому розповідає, каже: пішли якось по воду, їх там не пустили, на**й послали свої ж, потім зайшли в якесь село. Там, каже, над бабкою 70-річною, ї***ь, познущались, трясця!

— Було, було, така х**ня, так. Тут взагалі безлад такий, б***ь.

— Наші?

— Так. Ну, "зеки" тут, б***ь, ходять, губляться, потім їх шукає, б***ь. Ось тут бігають у нас зі зброєю, потім їх у висновку шукають, б***ь. На***шуться, кажуть, і давай "прикладами" один в одного шмаляти!

— Ось, так, ми тут теж одного разу потрапили в таку х**ню, б***ь. "Сині" набухались, кажуть: "На нас хохли напали". Прикинь, там стріляє взагалі просто "галявина", б***ь. Нас свої швидше завалять, ніж хохли, б***ь.

Нагадаємо, що раніше ГУР опублікувала нову перехоплену розмову російських солдатів. В ній двоє росармійців скаржаться на відсутність громадян для проведення чергової хвилі мобілізації. Крім того, за свідченнями розвідників, в ЗС РФ все частіше скаржаться на великі втрати та відмовляються йти на штурми.