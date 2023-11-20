Если дать оружие, перестреляются — оккупант пожаловался на алкоголизм и безденежье

Обращение российских солдат к российскому правительству. Иллюстративное фото: скриншот

В рядах россйиской армии низкий уровень подготовки личного состава и морально-психологического состояния, приводящий к употреблению спиртных напитков. Также в ВС РФ недовольны уровнем денежного довольствия и задержками при его выплатах.

Перехваченный разговор двух вражеских военнослужащих на Приднепровском направлении опубликовал ГУР МО Украины.

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Перехваченный разговор

—Алло, Славан? Здорово, это Толян. И нормально, ты как? Ну нормально, вчера пива, б***ь. Сегодня опохмелился, да, сегодня опохмелился.

— Ну, 18 числа стартуем, вроде бы. Вроде бы так, в Херсонском направлении. Куда? А, Запорожье, понял. Понял, и д***я там, да? А было сколько? Ну, вы с ДНРовцами работаете? Это их схема. А, ваш стал?

— Ага, окружили, и что? Это вы сейчас там, что ли? Да. А что, сильно? Что тебя: граната или обломком? Из миномета, сильно кроют, да?

— Там у них тоже, то есть... не то чтобы расслабуха, там вообще ***шат, да? Понял-понял. А от кассет как вы, б***ь?

— Ты смотри! Ну у тебя вообще какое-то подразделение, не понимаю.

— Штурм? Нет, а вообще, чем? Ну, там, допустим, у нас штурм — три взвода. Вот рота у нас, три взвода, и четвертый взвод — огневая поддержка. И вот я сейчас из БТРа, короче, у нас все: "Утесы", гранатометы, ПТУРы. Ну, у нас, я хоть знаю, что там за штурм, у нас не штурм. У нас страх.

— Да я уже понял. Только вот таких, как ты, здесь единицы. Представляешь другой контингент? Помнишь повара, который у нас был и все время выходил и падал?

— Ну вот, б***ь, 80%...

— Я клянусь, клянусь. Мне работать наводчика, б***ь, давали, с этим командиром водителя. Но он, казалось, торчком раньше был. Ну короче, д***лоиды просто конченые.

— Говорю, я никуда с ними не поеду, нет! Вы ,а****и, что ли, н***й? А они отучены все. Да куда еще, н***й. Только нас не увозят отсюда, и мы здесь сидим. Нас в увольнение не пускают, н***й, потому что боятся "запятисотиться", и опять же пьяные, н***й, все.

— Ну здесь, понимаешь, я был в одной роте, во взводе снабжения. Там КамАЗ, "Урал", потом на БТР, и короче меня в эту роту. Ну, говорит: пойдешь, н***й — пойду. Вот был я на БТРе, сейчас я на УАЗик, на пикап, н***й, с этими — с АГС.

— "Патриоты", да, огневая поддержка. Ну эти же остались, те, которые с тобой приезжали? Как там? А этот, как его? А кого, ты говоришь, он с тобой прям ехал "двухсотый" какой? Ну-ну. Ну, помню.

— Максимка у нас здесь, но куда-то его отправили учиться. И что-то не вижу его нигде, но он здесь рядом. Здесь народу 2.5 тысячи, даже не местных – своих не увидишь.

— Разукрашка приехал с учебы, короче. А они там в карты кого-то бортанули однажды. Ну им здесь п***юлей дали, потом синька — он строем, короче, сейчас ходит. Раньше он как дембель ходил по всему полку, а теперь п***ец, н***й. Все обозленные тут, я тебе отвечаю. Если оружие дать – перестреляются все с собой. Я тебе отвечаю.

— Ну что, задело не сильно? А деньги заплатили? Будут платить? Да мне знаешь, сколько не платили? Три месяца: ни з/п, ни 195 тысяч. Знаешь, какая зарплата? Хочешь поугарать? 15600.

— А второй месяц 17300 за октябрь. Я говорю: а***нно, кому-то 40, 39, 38... понимаешь, какая х***я? Ну, я тогда запишу номер, короче, я тебе на Телеграмм звонил... вот мы сейчас по такому телефоном разговариваем, безпалевные ведь там у вас?

— У нас, прикинь, даже телефоны палевные, прям вообще. Нет, ну задача ясна, короче, чтобы мы не сливали, куда мы направляемся, потому что могут ***ать, у нас 10 эшелонов.

— Все, давай тогда, удачи!

Напомним, ранее российские военнослужащие уже неоднократно жаловались на алкоголизм среди полевого личного состава. Еще раньше, судя по перехватам разведчиков, даже мать одного из российских солдат подстрекала подразделение сына поднять мятеж против командования.