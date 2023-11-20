Якщо дати зброю, перестріляються — окупант поскаржився на алкоголізм і безгрошів'я

Звернення російських солдатів до російського уряду. Ілюстративне фото: скріншот

В рядах російської армії низький рівень підготовки особового складу та морально-психологічного стану, яке призводить до вживання спиртних напоїв. Також у ЗС РФ незадоволені рівнем грошового забезпечення та затримками при його виплатах.

Перехоплену розмову двох ворожих військовослужбовців на Придніпровському напрямку опублікувало ГУР МО України.

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Перехоплена розмова

— Ало, Славан? Здоров, це Толян. Та нормально, ти як? Ну нормально, вчора пива, б***ь. Сьогодні похмелився вже, так, сьогодні похмелився.

— Ну 18 числа стартуємо, начебто. Ніби так, в Херсонському напрямку. Куди? А, Запоріжжя, зрозумів. Зрозумів, і до**я там, так? А було скільки? Ну, ви з ДНРівцями працюєте? Це їхня схема. А, ваш став?

— Ага, оточили, й що? Це ви зараз там, чи що? Ага. А що, сильно? Що тебе: граната чи уламком? З міномета, сильно криють, так?

— Там у них теж, тобто... не те щоб розслабуха, там взагалі ***шать, так? Зрозумів-зрозумів. А від касет як ви, б***ь?

— Ти диви! Ну у тебе взагалі який підрозділ, не розумію.

— Штурм? Ні, а взагалі, чим? Ну там, допустимо, у нас штурм — три взводи. Ось рота у нас, три взводи, і четвертий взвод — вогнева підтримка. І от я зараз з БТРа, коротше, у нас все: — "Утьоси", гранатомети, ПТКРи. Ну, у нас, я х*й знає, що там за штурм, у нас не штурм. У нас страх.

— Та я зрозумів вже. Тільки ось таких як ти, тут одиниці. Уявляєш інший контингент? Пам'ятаєш повара, який у нас був і весь час виходив і падав?

— Ну от, б***ь, 80%...

— Я тобі присягаюсь, присягаюсь. Мені працювати навідника, б***ь, давали, з цим командиром водія. Але він, начебто, торчком раніше був. Ну коротше, д***лоїди просто к*нчені.

— Кажу, я нікуди з ними не поїду, н***й! Ви ***нуті чи що, н***й? А вони відучені всі. Та куди ще, н***й. Тільки нас не вивозять звідси, і ми тут сидимо. Нас у звільнення не пускають, н***й, бо бояться "зап'ятисотитись", і знову ж п'яні, н***й, всі.

— Ну тут, розумієш, я був в одній роті, у взводі забезпечення. Там КамАЗ, "Урал", потім на БТР, і коротше мене в цю роту. Ну, каже: підеш на цей, н***й — піду. Ось був я на БТРі, зараз я на УАЗік, на пікап, н***й, з цими — з АГС.

— "Патріоти", так, вогнева підтримка. Ну ці ж залишилися, ті, які з тобою приїжджали? Як там? Ага, а цей, як його? А кого, ти кажеш, він з тобою прям їхав "двухсотий" який? Ну,ну. Ну, пам'ятаю.

— Максимко в нас тут, але кудись його відправили вчитись. І щось не бачу його ніде, але він тут, поруч. Тут народу 2.5 тисячі, навіть не місцевих — своїх не побачиш.

— Розмальовка приїхав з навчання, коротше. А вони там в карти когось бортанули якось. Ну їм тут п***юлів надавали, потім синька — він строєм, коротше, зараз ходить. Раніше він як дембель ходив по всьому полку. а зараз п***ець, н***й. Всі розлючені тут, я тобі кажу. Якщо зброю дати — перестріляються всі з собою. Я тобі кажу.

— Ну що, зачепило не сильно? А грошву заплатили? Будуть платити? Та мені, знаєш, скільки не платили? Три місяці: ані зарплатню, ані 195 тисяч. Знаєш, яка зарплатня? Хочеш поржати? 15600.

— А другий місяць 17300 за жовтень. Я кажу: а***нно, комусь 40, 39, 38... розумієш, яка х***я? Ну я тоді запишу номер, коротше, я тобі на Телеграм дзвонив... от ми зараз таким телефоном розмовляємо, можна ж там у вас?

— У нас, прикинь, навіть телефоні палевні, прямо взагалі. Ні, ну завдання зрозуміле, коротше, щоб ми не зливали куди ми направляємося, бо можуть ***ати, у нас 10 ешелонів.

— Все давай тоді, успіхів.

Нагадаємо, що раніше російські військовослужбовці вже неодноразово скаржились на алкоголізм серед польового особистого складу. Ще раніше, судячи з перехоплень розвідників, навіть мати одного з російських солдатів підбурювала підрозділ сина здійняти заколот проти командування.