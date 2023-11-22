Окупант поскаржився, що у ЗСУ дронів "більше, ніж людей"

Український військовий із дроном. Фото: t.me/zedigital

Російський окупант поскаржився на те, що в Україні більше дронів, ніж у РФ. Він також розповів про бажання напитися у відпустці та неналежній підготовці.

Перехоплену розмову опублікувало ГУР.

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Про що говорив окупант

Ворог розповів про плани "піти у запій" під час відпустки. За його словами, за сім днів росіяни збили 18 українських дронів. Окупант поскаржився, що вони мають лише п'ятьох безпілотників.

Перехоплена розмова:

— У тебе в лютому буде тиждень вільний? — запитує окупант.

— Я так уже три роки роблю, — співрозмовник.

— А, отже, у лютому в запій підемо. Я просто планую 300 тисяч вбахати, — окупант.

— Ти че, бл*ть, це що купувати треба такого? — співбесідник.

— Ну бл*ть от....відпускники повернулися ось, один відпускник взагалі частинами. Просто два тижні...бухав. Бл*ть, уночі сьогодні з РСЗВ їб*шили, п*дари, — окупант.

— Відправив би їм літачок з написом: "За*бали вже, припиняйте, дайте відпочити". У вас що там, командувач так само судимий? — співбесідник.

— Та забий, що є, то є. Та з одного боку, я його теж розумію. Ми нібито контрактники аху*нні, з підготовкою в дужках "ні", — окупант.

— Так, є таке, — співрозмовник.

— Ми ж у полігонах по цілих три, два-три ріжки відстрілюємо і все бл*ть, готові. Нас сюди відправляють, а він із такими працює, я підписував контракт, написано "3 місяці підготовки". Шість днів с*ка! Два з яких ми їздили, — окупант.

— Мій одногрупник влаштувався на підробіток завдяки матері. Вони якісь плати для дронів роблять. Не знаю, куди ці дрони вирушають, але можу здогадуватися, — співрозмовник.

— А куди? Куди? У нас немає. У х*хлів більше дронів ніж людей, а у нас де вони? У нас того тижня 18 х*хлячих збили, у нас не знаю штук п'ять напевно бл*ть. Вірять те, що воювати по-старому, це спрацює я не розумію цього, — окупант.

Нагадаємо, у лавах російської армії низький рівень підготовки особового складу та морально-психологічного стану, що призводить до вживання спиртних напоїв. Також у ЗС РФ незадоволені рівнем грошового забезпечення та затримками при його виплатах.