Оккупант пожаловался на большие потери в подразделениях армии РФ

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Российский оккупант с Бахмутского направления пожаловался на большие потери в подразделениях армии РФ. Он также рассказал о низком морально-психологическом состоянии захватчиков.

Перехваченный разговор опубликовало ГУР.

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Что говорил оккупант:

Седьман Гаидов. Понял. Что у нас тут это, там ФСБ что-то вычислило, нах*й. То что, бл*дь, на наш объект подготовлено было нападение там диверсионка, бл*дь. Трое суток были, бл*дь;

ну оч*о у меня сыграло, когда тут "прилеты" рядом тут были, нах*й. Я это понимаю, бл*дь, тут бл*дь;

тут на КПП у нас окно, бл*дь, и дорога метров 350 к трассе. Сижу, бл*дь, говорит, сменщик, нах*й. Смотрю п*зд*нули, по дороге по всей этой еб**ули, говорит. *бать, говорит, не знаю что делать, а х*ли;

что-то частенько начали п**дец х**рить, нах*й;

Дамир что? Приехал что-ли? А ты разузнай, как он вообще доехал, что как, просто я, братан, одну х**ню слышал тут, бл*дь;

типа, бл*дь, мобилизованная арава, бл*дь, те кто в отпуск, и на произвол судьбы вроде бросают, нах*й, ну сами добирайтесь, как хотите;

я после такого г*вна такси "Яндекс" или там нех*й там нах*й г*вно это самое;

нет, с Казани что-ли? Просто я вот...просто едь...своим ходом езжайте, бл*дь;

в аэропорту Ташли, вот недавно, самолетики, говорит, были. Груз 200, груз 300;

ну пока бл*, х*й знает брат, гражданские вообще-то жалуются на нас, бл*дь.

Напомним, российские оккупанты жалуются на ненависть со стороны гражданского населения Украины. Этим они подтверждают факт неоправданных боевых действий России на территории Украины, нанесение боли и страданий украинскому народу.

Также мы писали, что российский оккупант пожаловался на то, что в Украине больше дронов, чем в РФ. Он также рассказал о желании напиться в отпуске и ненадлежащей подготовке.