Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Оккупант пожаловался на большие потери в подразделениях армии РФ arrow

Оккупант пожаловался на большие потери в подразделениях армии РФ

28 ноября 2023 20:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупант пожаловался на большие потери в подразделениях армии РФ
Российский оккупант. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский оккупант с Бахмутского направления пожаловался на большие потери в подразделениях армии РФ. Он также рассказал о низком морально-психологическом состоянии захватчиков.

Перехваченный разговор опубликовало ГУР

Читайте также:

Что говорил оккупант:

  • Седьман Гаидов. Понял. Что у нас тут это, там ФСБ что-то вычислило, нах*й. То что, бл*дь, на наш объект подготовлено было нападение там диверсионка, бл*дь. Трое суток были, бл*дь;
  • ну оч*о у меня сыграло, когда тут "прилеты" рядом тут были, нах*й. Я это понимаю, бл*дь, тут бл*дь;
  • тут на КПП у нас окно, бл*дь, и дорога метров 350 к трассе. Сижу, бл*дь, говорит, сменщик, нах*й. Смотрю п*зд*нули, по дороге по всей этой еб**ули, говорит. *бать, говорит, не знаю что делать, а х*ли;
  • что-то частенько начали п**дец х**рить, нах*й;
  • Дамир что? Приехал что-ли? А ты разузнай, как он вообще доехал, что как, просто я, братан, одну х**ню слышал тут, бл*дь;
  • типа, бл*дь, мобилизованная арава, бл*дь, те кто в отпуск, и на произвол судьбы вроде бросают, нах*й, ну сами добирайтесь, как хотите;
  • я после такого г*вна такси "Яндекс" или там нех*й там нах*й г*вно это самое;
  • нет, с Казани что-ли? Просто я вот...просто едь...своим ходом езжайте, бл*дь;
  • в аэропорту Ташли, вот недавно, самолетики, говорит, были. Груз 200, груз 300;
  • ну пока бл*, х*й знает брат, гражданские вообще-то жалуются на нас, бл*дь.

Напомним, российские оккупанты жалуются на ненависть со стороны гражданского населения Украины. Этим они подтверждают факт неоправданных боевых действий России на территории Украины, нанесение боли и страданий украинскому народу.

Также мы писали, что российский оккупант пожаловался на то, что в Украине больше дронов, чем в РФ. Он также рассказал о желании напиться в отпуске и ненадлежащей подготовке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

Актуальное по теме