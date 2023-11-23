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Мы уничтожаем города — после взбучки от ВСУ у оккупанта вдруг проснулась совесть

23 ноября 2023 19:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Мы уничтожаем города — после взбучки от ВСУ у оккупанта вдруг проснулась совесть
Российские солдаты на временно оккупированных территориях Украины. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские оккупанты жалуются на ненависть со стороны гражданского населения Украины. Этим они подтверждают факт неоправданных боевых действий России на территории Украины, принесения боли и страданий украинскому народу.

Перехваченный разговор одного из вражеских солдат показали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Перехваченный разговор

Я вот уже третий день, короче, я сижу в ТикТоке, и смотрю на укропов. Как они наступают на нас, эту всю х**ню, и п***ят. Только что, кстати, смотрел, б***ь, видос, про типа...орки, кстати, они нас орками называют, п***расы. Вот у них, прикинь, минус, они наступают, н***й, короче в посадках. Думаю, п***ры, с*ка.

Да, **ать... в натуре, как посмотришь — **ать, вообще все желание отпадает уже. Так что самое интересное, прикинь — весь народ, понимаешь, он против нас, ну вот те самые гражданские. Просто война тупо непонятно за что, **ать. А так мы просто уничтожаем города и людей просто, без жилья оставляем. Они на нас злые, я х*й его знает.

Напомним, ранее ГУР обнародовало запись разговора российского солдата, где тот пожаловался на то, что в Украине больше дронов, чем в РФ. Еще раньше разведчики продемонстрировали запись разговора, где другой россиянин жаловался на алкоголизм и безденежье в рядах ВС РФ.

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