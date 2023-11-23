Ми знищуємо міста — після прочуханки від ЗСУ в окупанта раптом прокинулася совість

Російські солдати на тимчасово окупованих територіях України. Фото: росЗМІ

Російські окупанти скаржаться на ненависть з боку цивільного населення України. Цим самим вони підтверджують факт невиправдних бойових дій Росії на території України, принесення болю та страждань українському народу.

Перехоплену розмову одного з ворожих солдатів показали у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Перехоплена розмова

— Я он вже третій день, коротше, **ать, сиджу в Тіктоці, і дивлюся на укропів. Як вони наступають на нас, цю всю х**ню, і п***ять. Щойно, до речі, дивився, б***ь, відос про, типа...орки, до речі, вони нас орками називають, п***раси. Ось у них, прикинь, мінус, вони наступають, н***й, коротше в посадках. Думаю, п***ри, с*ка.

— Так, **ать... в натурі, як подивишся — **ать, взагалі все бажання відпадає вже. Так що найцікавіше, прикинь — весь народ, розумієш, він проти нас, ну от ті самі цивільні. Просто війна тупо незрозуміло за що, **ать. А так ми просто знищуємо міста й людей просто, без житла залишаємо. Вони на нас злі, **ать, я х*й його знає.

Нагадаємо, що раніше ГУР оприлюднило запис розмови російського солдата, де той поскаржився на те, що в Україні більше дронів, ніж у РФ. Ще раніше розвідники продемонстрували запис розмови, де інший росіянин скаржився на алкоголізм та безгрошів'я в лавах ЗС РФ.