Окупант поскаржився на великі втрати у підрозділах армії РФ

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Російський окупант із Бахмутського напрямку поскаржився на великі втрати у підрозділах армії РФ. Він також розповів про низький морально-психологічний стан загарбників.

Перехоплену розмову опублікувало ГУР.

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Що говорив окупант:

Седьман Гаїдов. Зрозумів. Що в нас тут це, там ФСБ щось вирахувало, нах*й. Те що, бл*ть, на наш об'єкт підготовлено був напад там диверсійка, бл*ть. Три доби були, бл*ть;

ну оч*о у мене зіграло, коли тут "прильоти" поруч тут були, нах*й. Я це розумію, бл*ть, тут бл*ть;

тут на КПП у нас вікно, бл*ть, і дорога метрів 350 до траси. Сиджу, бл*ть, каже, змінник, нах*й. Дивлюсь п*зд*нули, по дорозі по всій цій єб**ули, каже. *бать, каже, не знаю що робити, а х*лі;

щось частенько почали п**дец х**рить, нах*й;

Даміре що? Приїхав чи що? А ти довідайся, як він узагалі доїхав, що як, просто я, братан, одну х**ню чув тут, бл*дь;

типу, бл*ть, мобілізована арава, бл*ть, ті хто у відпустку, і напризволяще начебто кидають, нах*й, ну самі добирайтеся, як хочете;

я після такого г*вна таксі "Яндекс" або там нех*й там нах*й г*вно це саме;

ні, з Казані чи що? Просто я ось...просто їдь...своїм ходом їдьте, бл*ть;

в аеропорту Ташлі, ось нещодавно, літачки, каже, були. Вантаж 200, вантаж 300;

ну поки бл*, х*й знає брат, цивільні взагалі-то скаржаться на нас, бл*ть.

Нагадаємо, російські окупанти скаржаться на ненависть із боку цивільного населення України. Цим вони підтверджують факт невиправданих бойових дій Росії на території України, завдання болю та страждань українському народу.

Також ми писали, що російський окупант поскаржився на те, що в Україні більше дронів, ніж у Росії. Він також розповів про бажання напитися у відпустці та неналежній підготовці.