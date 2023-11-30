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Оккупанты обстреляли Корабельный район в Херсоне — попали в жилые дома

30 ноября 2023 11:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрел Херсона 30 ноября - какие разрушения
Обстрел Херсона 30 ноября. Фото: Херсонская ОВА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона утром, 30 ноября. Есть разрушения, про пострадавших информация пока не поступала.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.

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По словам Романа Мрочко, обстрел был осуществлен в 09:00 с временно оккупированного левого берега. Удар пришелся по Корабельному району города.

Мрочко уточнил, что россияне поцелились в жилые кварталы. При этом после обстрела, в районе обнаружена поврежденный автомобиль, разрушенные деревья, а также выбитые окна в многоэтажных домах.

"Про пострадавших информация не поступала", — добавил он.

Обстрел Херсона
Обстрел Херсона 30 ноября. Фото: Роман Мрочко
Обстрел Херсона
Обстрел Херсона 30 ноября. Фото: Роман Мрочко
Обстрел Херсона
Обстрел Херсона 30 ноября. Фото: Роман Мрочко
Обстрел Херсона
Сообщение об обстреле Херсона. Фото: скриншот

Напомним, что оккупанты обстреляли шестью ракетами "С-300" Покровск Донецкой области в ночь на 30 ноября. Среди пострадавших есть младенец, но парамедики полиции смогли оказать ему помощь.

Скоре, в ходе разборов завалов, спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины.

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