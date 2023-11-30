Обстрел Херсона 30 ноября - какие разрушения

Оккупанты обстреляли Корабельный район в Херсоне — попали в жилые дома
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Корабельный район Херсона утром, 30 ноября. Есть разрушения, про пострадавших информация пока не поступала.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.
Обстрел Херсона 30 ноября — детали
По словам Романа Мрочко, обстрел был осуществлен в 09:00 с временно оккупированного левого берега. Удар пришелся по Корабельному району города.
Мрочко уточнил, что россияне поцелились в жилые кварталы. При этом после обстрела, в районе обнаружена поврежденный автомобиль, разрушенные деревья, а также выбитые окна в многоэтажных домах.
"Про пострадавших информация не поступала", — добавил он.
Напомним, что оккупанты обстреляли шестью ракетами "С-300" Покровск Донецкой области в ночь на 30 ноября. Среди пострадавших есть младенец, но парамедики полиции смогли оказать ему помощь.
Скоре, в ходе разборов завалов, спасатели обнаружили тело 61-летнего мужчины.
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