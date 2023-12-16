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На Бахмутському напрямку ЗСУ завдають ворогу великих втрат — зведення Генштабу

16 грудня 2023 07:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
На Бахмутському напрямку ЗСУ завдають ворогу великих втрат — зведення Генштабу
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Впродовж минулої доби російські окупанти завдали два ракетних та 23 авіаційних удари по території України. Також ворог 40 разів обстріляв з РСЗВ позиції українських захисників та населені пункти. Своєю чергою на Бахмутському та інших напрямках ЗСУ продовжують завдавати значних втрат армії РФ. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Зазначається, що через атаки противника є загиблі та поранені серед мирного населення. Було зруйновано та пошкоджено приватні будинки та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Удари ЗСУ по окупантах

За минулу добу авіація України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки армії РФ. 

Крім того, впродовж доби українська ППО знищила одну керовану ракету Х-59.

дані Генштабу щодо військових дій на фронті
Український військовий. Фото: 127 Окрема бригада Сил ТрО м. Харкова

"Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника", — наголосили у повідомленні. 

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили дев'ять ворожих атак в районі Синьківки Харківської області. 

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак армії РФ східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області. 

дані Генштабу щодо військових дій на фронті
Український танк на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку українські військові відбили 18 атак ворога поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

"Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", — йдеться у повідомленні.

Також на Авдіївському напрямку Росія намагається оточити Авдіївку, проте українські захисники продовжують оборонятися, завдаючи армії РФ великих втрат.

дані Генштабу щодо військових дій на фронті
Українські військові. Фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ

"Так, Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області", — зазначили у Генштабі.

На Мар’їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках наші воїни теж відбивають атаки ворога та стримують його наступ.

Своєю чергою на Мелітопольському напрямку ЗСУ завдають великих втрат окупантам та виснажують їх вздовж всієї лінії фронту. 

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника", — підсумували в повідомленні. 

дані Генштабу щодо військових дій на фронті
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ
дані Генштабу щодо військових дій на фронті
Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати противника 

За минулу добу українські військові знищили 930 російських окупантів. Також армія РФ втратила 14 танків, 13 бронемашин, 12 БпЛА та іншу військову техніку.

Загальні втрати ворога за час повномасштабної війни:

  • особового складу — близько 344 820 (+930) осіб,
  • танків — 5 720 (+14) одиниць,
  • бойових броньованих машин — 10 667 (+13) одиниць,
  • артилерійських систем — 8 100 (+1) одиниця,
  • РСЗВ — 920 (+0) одиниць,
  • засоби ППО — 605 (+0) одиниць,
  • літаків — 324 (+0) одиниці,
  • гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 238 (+12) одиниць,
  • крилаті ракети — 1609 (+1) одиниця,
  • кораблі /катери — 22 (+0) одиниці,
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 10 710 (+11) одиниць,
  • спеціальна техніка — 1 190 (+1) одиниця. 
знищення військової техніки РФ
Втрати окупантів станом на 16 грудня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше журналісти німецького видання BILD повідомили, що Росія планує захопити територію України за межами чотирьох окупованих областей країни впродовж 2024-2026 років. Такі заяви зробили неназвані розвідувальні дані та джерела. Водночас в ISW прокоментували таку інформацію, яку опублікувало західне видання. 

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