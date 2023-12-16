ЗМІ оприлюднили новий план Росії щодо окупації України — коментар ISW

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Журналісти німецького видання BILD повідомили, що Росія планує захопити територію України за межами чотирьох окупованих областей країни впродовж 2024-2026 років. Такі заяви зробили неназвані розвідувальні дані та джерела. Водночас в ISW прокоментували таку інформацію, яку опублікувало західне видання.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW), з посиланням на BILD.

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Які території планує захопити РФ

За інформацією видання, окупанти планують захопити всю територію Донецької та Луганської областей і до річки Оскіл, що на Харківщині, до кінця 2024 року.

Карта захоплення РФ територій України. Фото: BILD

"Ці цілі збігаються з поточними локальними наступальними операціями Росії в Донецькій, Луганській та Харківській областях. Росія також планує захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, включно з містом Харків, якщо це буде можливо, у 2025 та 2026 роках", — додали у повідомленні.

Інсайдерське джерело BILD наголошує, що Росія хоче окупувати велику частину східної України, яка розташована на схід від річки Дніпро,впродовж наступних 36 місяців.

"Як повідомляється, Росія планує утримувати нинішню лінію фронту в Херсонській області вздовж річки Дніпро і стурбована лише тим, щоб не допустити просування українських сил на півдні України в напрямку окупованого Криму", — зазначили у матеріалі.

З чим пов'язані такі плани окупантів

За даними видання, такі плани РФ пов'язані з мобілізацією російської оборонно-промислової бази, втратами приблизно 100 тисяч військових (кожного року) під час важких наступальних операцій. Крім того,це ґрунтується на ймовірному обранні президента США у 2024 році, що може різко скоротити або припинити військову допомогу для України.

"BILD повідомило, що джерело, знайоме з результатами розвідки, заявило, що Кремль планує покладатися на "фіктивні переговори", продовжуючи проводити наступальні операції, подібно до того, як Росія вела переговори про Другу Мінську угоду в 2015 році, в той час як російські військові продовжували окупувати додаткові українські населені пункти", — зауважили у матеріалі.

Що кажуть аналітики ISW

Своєю чергою Інститут вивчення війни не може підтвердити правильність звітів видання, проте опубліковані плани РФ щодо війни в нашій країні до 2026 року є відповідними до продовження підготовки окупантів до тривалої війни.

"Середньострокові та довгострокові плани Росії щодо окупації території за межами чотирьох (незаконно) анексованих територій також правдоподібні, враховуючи, що російські офіційні особи, включаючи президента Росії Володимира Путіна, нещодавно повернулися до експансіоністської риторики, а російські війська продовжують наступальні операції, щоб розширити свої позиції в Харківській області", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка США оцінила, що війна в Україні коштувала Росії 315 тисяч жертв. Ця кількість склала 90% особового складу, який був у РФ на момент початку збройної агресії.