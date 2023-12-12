Розвідка США оцінила втрати Росії у війні з Україною — скільки жертв РФ

Російські військові. Фото: natoassociation.ca

Розвідка США оцінила, що війна в Україні коштувала Росії 315 тисяч жертв. Ця кількість склала 90% особового складу, який був у РФ на момент початку збройної агресії.

Про це повідомляє REUTERS.

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Втрати РФ у війні з Україною

Розсекречений звіт розвідки США оцінив, що у війні з Україною Росія втратила 315 тисяч солдатів. У цю цифру входять як загиблі військові, так і поранені. Це 87% особового складу, який був у Росії на момент початку війни. За даними звіту, у лютому 2022 року Росія мала 360 тисяч військовослужбовців.

У звіті також зазначено, що втрати Москви в особовому складі та бронетехніці для українських військових відкинули російську військову модернізацію на 18 років назад.

Російські офіційні особи заявили, що західні оцінки кількості російських загиблих у війні є значно перебільшеними та майже завжди недооцінюють українські втрати, які, за словами російських офіційних осіб, величезні.

Причини величезних втрат РФ

За інформацією видання, ці втрати є причиною того, що Росія була змушена послабити стандарти набору та призвати засуджених і старших за віком цивільних осіб для війни в Україні.

"Масштаби втрат змусили Росію вжити надзвичайних заходів для підтримки своєї здатності до боротьби. Росія оголосила про часткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців наприкінці 2022 року та пом’якшила стандарти, щоб дозволити вербування засуджених і старших цивільних осіб", — вказано у звіті.

Також зазначається, що російська армія залишилася з 1 300 броньованими машинами на полі бою, і їй доводиться зміцнювати ці сили танками Т-62, виробленими в 1970-х роках.

Кількість загиблих в Україні внаслідок війни

Як пише Reuters, Київ вважає свої втрати державною таємницею. У звіті New York Times у серпні цитувалися офіційні особи США, які називали кількість загиблих в Україні близько 70 тисяч.

Минулого місяця в українському журналі "Тиждень" історик Ярослав Тинченко та волонтер Герман Шаповаленко заявили, що проєкт Шаповаленка "Книга пам’яті" з відкритих джерел підтвердив 24,5 тисячі бойових і небойових загиблих українців. За їхніми словами, справжня цифра, швидше за все, була вищою.

Нагадаємо, українська армія надалі утримує позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ продовжують завдавати вогневого ураження російській армії.

Додамо, українські військові продовжують наступ південніше Бахмута Донецької області та закріплюються на досягнутих рубежах. Окрім того, наші підрозділи ракетних військ завдають колосальних втрат у живій силі та техніці росіян.