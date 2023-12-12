Разведка США оценила потери России в войне с Украиной — сколько жертв РФ

Российские военные. Фото: natoassociation.ca

Разведка США оценила, что война в Украине обошлась России в 315 тысяч жертв. Это количество составило 90% личного состава, находившегося в РФ на момент начала вооруженной агрессии.

Об этом сообщает REUTERS.

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Потери РФ в войне с Украиной

Рассекреченный отчет разведки США оценил, что в войне с Украиной Россия потеряла 315 тысяч солдат. В эту цифру входят как погибшие военные, так и раненые. Это 87% личного состава, находившегося в России к моменту начала войны. По данным отчета, в феврале 2022 года у России было 360 тысяч военнослужащих.

В отчете также говорится, что потери Москвы в личном составе и бронетехнике для украинских военных отвергли российскую военную модернизацию на 18 лет назад.

Российские официальные лица заявили, что западные оценки числа российских погибших в войне значительно преувеличены и почти всегда недооценивают украинские потери, которые, по словам российских официальных лиц, огромные.

Причины огромных потерь РФ

По информации издания, эти потери являются причиной того, что Россия вынуждена была ослабить стандарты набора и призвать осужденных и старших по возрасту гражданских лиц для войны в Украине.

"Масштабы потерь заставили Россию принять чрезвычайные меры для поддержания своей способности к борьбе. Россия объявила о частичной мобилизации 300 тысяч военнослужащих в конце 2022 года и смягчила стандарты, чтобы позволить вербовку осужденных и старших гражданских лиц", — говорится в отчете.

Также отмечается, что российская армия осталась с 1300 бронированными машинами на поле боя и ей приходится укреплять эти силы танками Т-62, произведенными в 1970-х годах.

Число погибших в Украине в результате войны

Как пишет Reuters, Киев считает свои потери государственной тайной. В отчете New York Times в августе цитировались официальные лица США, называвшие число погибших в Украине около 70 тысяч.

В прошлом месяце в украинском журнале "Неделя" историк Ярослав Тинченко и волонтер Герман Шаповаленко заявили, что проект Шаповаленко "Книга памяти" из открытых источников подтвердил 24,5 тысячи боевых и небоевых погибших украинцев. По их словам, настоящая цифра, скорее всего, была больше.

Напомним, украинская армия продолжает удерживать позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. ВСУ продолжают наносить огненное поражение российской армии.

Добавим, украинские военные продолжают наступление южнее Бахмута Донецкой области и закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме того, наши подразделения ракетных войск наносят колоссальные потери в живой силе и технике россиян.