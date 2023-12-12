Окупанти намагались наступати на шести напрямках — вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Боєць ЗСУ на фронті. Ілюстративне фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Українська армія надалі утримує позиції на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ продовжують завдавати вогневого ураження російській армії.

Про це йдеться у вечірньому оперативному зведенні Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Успіхи ЗСУ на фронті

Протягом доби українська військова авіація завдала удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ було вражено:

один пункт управління російських окупантів;

два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки;

один склад боєприпасів противника.

Російські обстріли України

Протягом доби відбулось 73 перестрілки в ближньому бою. ЗС РФ завдали один ракетний та три авіаудари, здійснили 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на ділянках фронту

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку, ЗСУ відбили дві атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські армійці відбили чотири атаки противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 37 атак ворога в районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог марно намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки Донецької області, де противник здійснив десять безрезультатних атак на позиції наших захисників.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Іванівка, Високе, Антонівка, Велетенське та обласний центр Херсонської області, а також Очаків Миколаївської області.

Джерело: соцмережі

Джерело: соцмережі

Втрати російських військ станом на 12 грудня

Станом на 12 грудня втрати ЗС РФ на війні в Україні такі:

Особовий склад — близько 340 650 (+800) осіб;

Танки — 5 664 (+9) од.;

Бойових броньованих машин — 10 579 (+19) од.;

Артилерійських систем – 8 073 (+3) од.;

РСЗВ — 919 (+0) од.;

Засоби ППО — 605 (+0) од.;

Літаків — 324 (+0) од.;

Гелікоптерів — 324 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 163 (+9);

Крилаті ракети — 1 596 (+10);

Кораблі/катери — 22 (+0) од.;

Підводні човни — 1 (+0) од.;

Автомобільна техніка та автоцистерни — 10 650 (+14) од.;

Спецтехніка — 1 170 (+2).

Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше в Генштабі заявили, що ЗСУ продовжують штурми та закріплюються на рубежах під Бахмутом. Також в Україні нині працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети "Нептун", яка змогла потопити російський ракетний крейсер "Москва".