В Україні створять нову ракету "Нептун" — в чому її особливість

Запуск ракети "Нептун". Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В Україні нині працюють над модифікацією протикорабельної крилатої ракети "Нептун", яка змогла потопити російський крейсер "Москва". Наразі Міноборони співпрацює щодо цього питання з Міністерством стратегічних галузей промисловості.

Про це заявив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв'ю для видання "АрміяІнформ".

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"Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України визначена низка серйозних завдань щодо збільшення спроможностей обороно-промислового комплексу з виробництва різних категорій озброєння, військової техніки, ракет та боєприпасів, масштабування виробництва та максимальної локалізації виробництва в Україні зразків та військової техніки, які потребують ЗСУ", — наголосив він.

Модернізація української зброї

Гаврилюк зазначив, що зараз створюють так званий "довгий Нептун", тобто нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун".

"Також ведеться активна робота разом з міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО. Наразі про це ми не можемо говорити докладно, скажу лише, що триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" та С-300", — додав заступник Міністра оборони України.

В чому особливість нового "Нептуна"

За словами експертів військового порталу Defence Express, ймовірно, йдеться про адаптацію ракети Р-360 до комплексу Нептун для того, аби знищувати наземні цілі.

Швидше за все, дальність ракет після модернізації може бути 400 км, а бойова частина складатиме 350 кг.

Своєю чергою у звичайної ракети "Нептуна" дальність становить приблизно 300 км, а бойова частина має 150 кг.

Нагадаємо, раніше екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що для України важливо самостійно виробляти зброю. Країни-партнери будуть надалі постачати боєприпаси державі, однак Україна може самостійно займатися виробництвом артилерійських снарядів.