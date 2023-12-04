Генерал Годжес натякнув, що Україна погано готувалася до великої війни

Генерал США в Європі Бен Годжес. Фото: US Embassy

Для України важливо самостійно виробляти зброю. Країни-партнери будуть надалі постачати боєприпаси державі, однак Україна може самостійно займатися виробництвом артилерійських снарядів.

Про це повідомив екскомандувач військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес в інтерв'ю Голосу Америки.

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Виробництво зброї в Україні

Бен Годжес розкритикував дії України. Він зазначив, що з 2014 року в державі вже мало б бути достатньо артилерійських боєприпасів. Він підкреслив, що зараз владі України варто зосередитися на виробництві власного озброєння.

"Я знаю, що деякі компанії, такі як Rheinmetall, BAE та кілька інших, заявили, що збираються виробляти певні речі в Україні. Але насправді треба звернути увагу ось на що. Давайте будемо чесними — що робила Україна з 2014 року? Уже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Так, можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва боєприпасів? Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Тому я вважаю, що Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво", — заявив Годжес.

Україні важливо самостійно виготовляти боєприпаси

Військовий наголосив на самостійному виготовленні зброї Україною. За його інформацією, зараз Україні важливо постачати готові боєприпаси, але вона може і сама створювати зброю. Як зазначає Годжес, "ззовні потрібне лише постачання пороху й деякі матеріали".

"Виробничі потужності — це віддзеркалення політичної волі. Артилерійські боєприпаси – це не машини, які автовиробник може просто виготовити й продати кому завгодно. У їхнє виробництво потрібно вкласти гроші, зробити замовлення на певну кількість тисяч, приміром, ракет. Сполучені Штати збільшили виробництво, думаю, в чотири рази, але цього все ще замало. І для збільшення потрібна політична воля", — додав генерал.

Нагадаємо, Сполучені штати Америки наростили на 50% фінансування виробництва боєприпасів. Такі дії обумовлені високими темпами витрат американських снарядів в Україні.

Додамо, Франція не стане згортати військову допомогу Україні у 2024 році. Зокрема, французька сторона продовжить надавати українським воїнам самохідні артилерійської установки "Цезар".