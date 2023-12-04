Генерал Годжес намекнул, что Украина плохо готовилась к большой войне

Генерал США в Европе Бен Годжес. Фото: US Embassy

Для Украины важно самостоятельно производить оружие. Страны-партнеры будут в дальнейшем поставлять боеприпасы государству, однако Украина может самостоятельно заниматься производством артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес в интервью Голосу Америки.

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Производство оружия в Украине

Бен Годжес подверг критике действия Украины. Он отметил, что с 2014 года в государстве уже должно быть достаточно артиллерийских боеприпасов. Он подчеркнул, что сейчас власти Украины следует сосредоточиться на производстве собственного вооружения.

"Я знаю, что некоторые компании, такие как Rheinmetall, BAE и несколько других, заявили, что собираются производить определенные вещи в Украине. Но на самом деле надо обратить внимание вот на что. Давайте будем честными — что делала Украина с 2014 года? Уже должны быть горы артиллерийских боеприпасов. Да, можно быть разочарованным, что Запад не предоставляет больше... А что сделала Украина после 2014 года для увеличения собственного производства боеприпасов. Украина десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза. Поэтому я считаю, что Украина должна сделать все возможное, чтобы увеличить производство", — заявил Годжес.

Украине важно самостоятельно производить боеприпасы

Военный отметил самостоятельное изготовление оружия Украиной. По его информации, сейчас Украину важно снабжать готовыми боеприпасами, но она может и сама создавать оружие. Как отмечает Годжес, "внешне нужны только поставки пороха и некоторые материалы".

"Производственные мощности — это отражение политической воли. Артиллерийские боеприпасы — это не машины, которые автопроизводитель может просто изготовить и продать кому угодно. В их производство нужно вложить деньги, сделать заказ на определенное количество тысяч, например ракет. Соединенные Штаты увеличили производство, думаю, в четыре раза, но этого все еще мало. И для увеличения нужна политическая воля", — добавил генерал.

Напомним, Соединенные штаты Америки нарастили на 50% финансирование производства боеприпасов. Такие действия обусловлены высокими темпами расхода американских снарядов в Украине.

Франция не станет сворачивать военную помощь Украине в 2024 году. В частности, французская сторона продолжит предоставлять украинским воинам самоходные артиллерийские установки "Цезарь".